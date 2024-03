Kiinalaisyritys kutisti UWB-piirin

Ultra Wide Band eli UWB-tekniikkaa käytetään monenlaisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan erittäin tarkkaa paikannusta. Lisäksi sillä päästään erittäin nopeaan tiedonsiirtoon älypuhelimissa. Kiinalainen GianSemi on nyt esitellyt markkinoiden pienimmän ja vähiten virtaa käyttävän UWB-piirin.

GiantSemin GT1500 on maailman pienin yksisiruinen UWB-sovitin, joka on pakattu matalaprofiiliseen koteloon, jolla on kokoa vain 9 neliömillimetriä. GT1500 on yksisiruinen, neljän vastaanotinkanavan piiri, jolle on yhdistetty RF-, analogiset ja kantataajuustoiminnot, sekä mikro-ohjain, jossa UWB-protokollaa ajetaan.

GT1500 sopii ihanteellisesti pieniin puetettaviin ja IoT-tuotesovelluksiin. Se vähentää merkittävästi 3D-AoA-suunnittelun monimutkaisuutta, komponenttien määrää ja tuotteen materiaalikustannuksia. Antenni voidaan sijoittaa lähelle, mikä parantaa signaalin vastaanottoa ja yleistä UWB-suorituskykyä.

GT1500 on FiRa Consortiumin sertifioima ja se on myös Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key Release 3.0:n mukainen. PIirin avulla voidaan siis toteuttaa ajoneuvon UWB-avain.

UWB-piirisarjoja myytiin vuonna 2022 lähes 1,5 miljardilla dollarilla. Vuoteen 2030 mennessä markkinoiden ennustetaan kasvavan yli 6,3 miljardiin dollariin eli vuositasolla kasvu yltää lähes 20 prosenttiin.