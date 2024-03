Kiinalaisten suosituin hakukone voi yllättää

Länsimaissa Googlen hakukonetta käytti viime vuoden lopulla yli 65 prosenttia verkon selaajista. Eniten netinkäyttäjiä on Kiinassa, jossa Google on kielletty. Millä kiinalaiset sitten hakevat verkkosisältönsä?

Ensi alkuun ajattelisi, että ykkösenä on maan oma Baidu, mutta tämä ei enää pidä paikkaansa. Microsoftin Bing-hakukone on kuitenkin onnistunut valloittamaan merkittävän osan hakukonemarkkinoista Kiinassa viime vuosina. NoKyc.comin esittämien lukujen mukaan Bingin osuus työpöytähakukoneiden liikenteestä helmikuussa 2024 oli 37,48 prosenttia.

Koska Google on kielletty kiinalaisilta, maan nettihauissa on perinteisesti käytetty paikallisia nimiä, kuten Baidu, Haosou, Sogou ja monia muita. Statistan tuoreimpien Internet-tietojen mukaan Bingillä oli 37,5 prosentin osuus Kiinan pöytäkoneiden hakukonemarkkinoista helmikuussa 2024. Viime vuoden huhtikuuhun asti Baidu oli Kiinan suosituin työpöytähakukone. Silloin Bing ohitti Baidun suosiossa.

Sittemmin Bing on vakiinnuttanut markkinoiden johtavan aseman. Tällä hetkellä Baidulla on 30,9 %:n osuus työpöytähakukoneiden markkinoista.

Kolmanneksi suosituin hakukone Kiinassa on Qihoo 360:n omistama Haosou, joka on kasvattanut suosiotaan. Sillä on tällä hetkellä 19,7 prosentin markkinaosuus työpöytähakukonemarkkinoilla Kiinassa. Sogou on seuraava suosittu pöytätietokoneiden hakukone Kiinassa. Sen omistaa Sogou, joka on kiinalaisen monialayritys Tencentin tytäryhtiö.

Vaikka Google on kielletty Kiinassa, sitä käyttää silti noin neljä prosenttia kiinalaisista VPN:n yli.

Lisätietoja täällä.