Renesas esitteli ensimmäisen oman RISC-V-ohjainpiirinsä

Siinä vaiheessa, kun markkinoiden kärkinimet ottavat uuden tekniikan käyttöönsä, voidaan sen kohdalla puhua lopullisesta läpimurrosta. Nyt näin voidaan sanoa tapahtuneen avoimelle RISC-V-arkkitehtuurille. Renesas on julkistanut ensimmäiset yleiskäyttöiset 32-bittiset RISC-V-pohjaiset mikro-ohjaimet, joiden prosessoriydin on kehitetty talon sisällä.

Vaikka suurin osa nykypäivän RISC-V-ratkaisuista on kohdistettu tiettyihin sovelluksiin, R9A02G021-ryhmän ohjaimet on suunniteltu palvelemaan useita loppumarkkinoita, kuten IoT-antureita, kulutuselektroniikkaa, lääketieteellisiä laitteita, pieniä laitteita ja teollisuusjärjestelmiä. Kuten nykyisten Arm-pohjaisten yleiskäyttöisten ohjaimien kohdalla, suunnittelijoilla on pääsy R9A02G021:n täysimittaiseen kehitysympäristöön, jonka tarjoaa Renesas ja sen laaja työkaluja tarjoava kumppaniverkosto.

Renesas ryhtyi kehittämään sovelluskohtaisia RISC-V-ohjaimia jo varhaisessa vaiheessa. Sillä onkin runsas valikoima sovelluskohtaisia tuotteita, mukaan lukien sen 32-bittiset ääni- ja moottorinohjaus ASSP-piirit sekä 64-bittiset yleiskäyttöiset RZ/Five-mikroprosessorit, jotka rakennettiin Andes Technologyn kehittämien CPU-ydinten ympärille.

R9A02G021-perhe edustaa ensimmäistä sukupolvea yleiskäyttöisiä MCU-ohjainpiirejä, jotka perustuvat Renesasin sisäisesti kehittämään RISC-V-ytimeen. R9A02G021 RISC-V -ryhmä tarjoaa runsaasti suorituskykyä jopa 48 MHz:n kellotaajuuksilla ja kuluttaa erittäin vähän virtaa valmiustilassa (0,3 µA). Se tarjoaa 128 kt nopeaa flash-muistia, 16 kt SRAM-muistia ja 4 kt flash-muistia tietojen tallentamiseen.

RISC-V-ohjaimissa on vakiomuotoiset sarjaliikenneliitännät sekä digitaali-analogiamuunnin (DAC) ja analogia-digitaalimuunnin (ADC) , jotka helpottavat nopeita ja turvallisia yhteyksiä antureiden, näyttöjen ja muiden ulkoisten moduulien kanssa. Laaja 1,6 V - 5,5 V tulojännitealue mahdollistaa matalajännitteisen ja matalavirran toiminnan ja mahdollistaa melunsietokyvyn, joten R9A02G021 sopii erinomaisesti akkukäyttöisiin laitteisiin.

