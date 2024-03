Dell laajensi tekoälytietokoneiden valikoimaa - tätä se tarkoittaa

Dell Technologies on esitellyt uusia läppäreitä Latitude- ja Precision-sarjoihinsa, joten se kehuu nyt markkinoiden laajimmalla AI PC -valikoimalla. Mutta mitä se käyttäjän näkökulmasta tarkoittaa?

Tätä ei ole välttämättä helppo määritellä. Intel on yrittänyt. Sen mukaan tekoälytietokone on uudenlainen tietokone, jossa on komponentteja, jotka on erityisesti suunniteltu prosessoimaan tekoälyn kiihdyttämiä ohjelmia.

Uusien Latitude-kannettavien ja Precision-tehotyöasemien ansiosta Dell pystyy tarjoamaan alan laajimman AI-tietokoneiden valikoiman, joka sisältää kaiken perustason malleista premiumluokan vaihtoehtoihin. Dellin uusissa Latitude-läppäreissä ja Precision-tehotyöasemissa käytetään Intelin uusia Core Ultra -suorittimia. Niissä NPU-lohkoon (neural processing unit) tehdyt parannukset keventävät auto-framing-ominaisuuden, taustan sumentamisen ja katseenseurannan kaltaisten ominaisuuksien aiheuttamaa kuormitusta.

Intel on kertonut, että esimerkiksi videon editointi onnistuu uusilla prosessoreilla jopa 2,5 kertaa aiempaa nopeammin. Core Ultra -prosessoreiden energiatehokkuuden avulla läpärin akunkestoa voidaan pidentää jopa 38 prosenttia.

Tekoälyn prosessointi jakautuu keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja NPU:n välille, jolloin käyttäjät voivat luoda generatiivisia tekoälykuvia yli viisi kertaa aiempaa nopeammin Stable Diffusion -mallin avulla. Lisäksi käyttäjät saavat Windows 11 -käyttöjärjestelmään integroidun Copilot-tekoälyn käyttöönsä. Se toki maksaa erillisen kuukausilisenssiin hinnan.

Uuteen Latitude-tietokoneiden sarjaan kuuluu muun muassa Latitude 7350 Detachable, jossa yhdistyvät kevyen taulutietokoneen monipuolisuus ja kannettavan tietokoneen suorituskyky. Irrotettavan näppäimistön ja kosketusnäyttökynän ansiosta käyttäjät voivat työskennellä sekä työpöydän ääressä telakoituna että tien päällä taulutietokoneen kanssa. Laitteessa on myös 8 megapikselin HDR-kamera, joka takaa laadukkaan kuvan erilaisissa valaistusoloissa, ja 3K-näyttö.

Latitude 9450:ssä on Microsoft Teamsiä ja Zoomia tukeva haptinen kosketuslevy, QHD+ Infinity Edge -näyttö ja uusi HDR-verkkokamera. Kun Wi-Fi 7 tulee saataville myöhemmin vuoden 2024 aikana, Latitude 9450:n käyttäjät hyötyvät yhteysmahdollisuuksia lisäävästä ja Wi-Fi 7 ‑yhteensopivasta langattomasta verkkokortista.

Precision-tehotyöasemien uusiin ominaisuuksiin kuuluvat Nvidian RTX 500- ja 1000 Ada Generation Laptop -grafiikkasuorittimet. Vain vähän tilaa vievä Precision 3280 Compact Form Factor on suunniteltu tekoälypohjaista kehittämistä ja luovan työn sovelluksia silmällä pitäen.

Uuden Dell ProSupport Suiten myötä yhtiö lanseeraa myös uusia toimintoja, jotka korjaavat PC:ssä ilmeneviä ongelmia muun muassa telemetrian ja tekoälyn avulla ilman ihmisen väliintuloa. Toiminnot maksimoivat tietokoneen toiminta-ajan ja parantavat tuottavuutta. GenAI-ratkaisuille tarkoitettujen Digital Employee Experience Services -palveluiden kautta tekoälyn kehittäjät ja muut edistyneet käyttäjät saavat käyttöönsä oman työkuvansa mukaan räätälöityjä työkaluja ja tekniikoita, Dell kertoo.