Mikä ihmeen globaali suljin?

Digikameroissa on myös teollisuudessa yleistymässä globaalin sulkimen järjestelmä, jota moni pitää viime vuosikymmenen tärkeimpänä kamerainnovaationa. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se aina parempi kuin vierivä suljin.

Globaalin sulkimen järjestelmässä kameran anturi tallentaa koko kuvakehyksen kerrallaan. Tämä eroaa rulla- tai vierivän sulkimen tekniikasta, joka tallentaa kuvan rivi riviltä tai pikseli pikseliltä lyhyen ajan kuluessa.

Globaalin sulkimen etuna on, että se tallentaa kaikki pikselit samanaikaisesti. Tämä eliminoi liike-epätarkkuudet ja vääristymät, joita voi esiintyä rullasuljinta käytettäessä nopeasti liikkuvia kohteita tai nopeita kameran liikkeitä kuvattaessa. Tämä tekee globaalin sulkimen kameroista erityisen hyödyllisiä sovelluksissa, joissa tarkkuus ja kuvan johdonmukaisuus ovat kriittisiä, kuten teollisessa automaatiossa, robotiikassa ja muissa nopean kuvantamisen tehtävissä.

Tätä hyödyntää Omnivision kahdessa uudessa globaaliin sulkimeen perustuvassa teollisuuden CMOS-kennossaan. Uusissa GS-antureissa on markkinoiden pienin 2,2 mikronin taustavalaistu BSI-pikseli korkean resoluution saavuttamiseksi kompaktissa rakenteessa. GS-anturit tarjoavat markkinoiden korkeimman suljintehokkuuden ja pystyvät tallentamaan nopeasti liikkuvat kohteet selkeästi ja tarkasti suurella kuvanopeudella. Niissä on myös korkea herkkyys, alhainen kohina ja parannettu NIR-kvanttitehokkuus (QE), mikä takaa laadukkaat kuvat myös hämärissä olosuhteissa.

Verrattuna edellisen sukupolven 2,5 µm:n etupuolelta valaistuihin (FSI) GS-kennoihin 2,2 µm:n BSI GS -anturit voivat saavuttaa 1,08-kertaisen herkkyyden F2.0-objektiivilla ja 2,16-kertaisen herkkyyden F1.4-objektiivilla. Uutuuksista OG05B1B on 5 megapikselin yksivärinen kenno 1/2,53 tuuman koossa, OG01H1B on 1,5 megapikselin kenno 1/4,51 tuuman optisessa formaatissa.

Viime aikoina globaalin sulkimen etuja on alettu arvioimaan tarkemmin. Yksi ongelmista on se, että kuvanopeus globaalin sulkimen kanssa on sitä pienempi, mitä enemmän pikseleitä kennossa on. Tämä ei ole ongelma teollisuuden kameroissa, joissa resoluutiot ovat maltillisia, yleensä ale 10 megapikselin luokkaa.