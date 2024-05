Avaruus on uusi etulinja, vai miten se menikään. Joka tapauksessa avaruuteen kurottavat nyt paikannus- ja tietoliikennesatelliittien lisäksi esimerkiksi 5G- ja IoT-dataliikenne. Myös alhaisen kiertoradan laitteissa eli ns. LEO-laitteissa (low-earth orbit) elektroniikan täytyy kestää avaruuden vihamielistä säteilyä.

Emersonin uusi PACSystems IPC 2010 on kompakti teollisuus-PC. Laite on suunniteltu palvelemaan tuotantolaitoksia ja OEM-laitteiden valmistajia, jotka tarvitsevat järeän, kompaktin ja kestävän laitteen tukemaan kustannustehokkaasti teollista esineiden internetiä.

Renesas on kehittänyt RZ/V2H:n, ainutlaatuisen tekoälyprosessorin, joka yhdistää päätepisteiden vaatiman pienen tehon ja joustavuuden. Siinä on prosessointitehoa tekoälymallien karsimiseen, ja se on myös 10 kertaa tehokkaampi kuin aikaisemmat tuotteet.

Yhä useammassa autossa mekaaniset ja hydrauliset ohjausjärjestelmät korvataam elektronisilla ohjaimilla. Näiden piirien täytyy täyttää ankarimmat turvallisuusvaatimukset myös silloin, kun puhutaan kustannustehokkaista eli edullisemmista ratkaisuista.

Onko sinulla projekteja, jotka haluaisit esitellä maailmalle? Etsitkö innovatiivista ja luovaa alustaa, joka mahdollistaa sen? Silloin Tech Master Event -sivusto sopii sinulle! Se on ihanteellinen teknologian oppilaille, jotka pitävät kokeilusta ja luomisesta.

Digitalisaatio, sähköistyminen, metaversumit ja vihreä siirtymä. Tämän hetken iskusanat liittyvät kaikki toisiinsa. - 4-5 seuraavan vuoden aikana siirtelemämme datan määrä 10-kertaistuu ja aina kun bitti liikkuu, kuluu sähköä, sanoi Nokian Industrial 5G ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka sähköistysalan visioseminaarissa viime kuussa.

Huawei lanseerasi vastikään uuden älypuhelimiensa lippulaivamallin. iFixit teki laitteelle purkuanalyysin, jossa mielenkiintoisin osa liittyy puhelimen Kirin 9010 -prosessoriin. Lopulta analyysi on selvä: kiinalaisilla on edessään vuosien työ, jos se aikoo saavuttaa lännen etumatkan puolijohteissa.

Perinteisten litiumioniakkujen energiatiheys on korkea, mutta niiden turvallisuus vaarantuu palavien orgaanisten elektrolyyttien vuoksi. Jos elektrolyytti olisi vesipohjainen, tällaista ongelmaa ei olisi.

Raspberry Pi -säätiö on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla kehittäjä voi saada yhteyden omaan Raspberry Pi -järjestelmäänsä verkon yli. Palvelu on nimeltään Raspberry Pi Connect. Ratkaisu on helpompi kuin esimerkiksi virtuaalisen VNC-yhteyden yli.

Kiinteistöissä käytettäviä sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5636 kappaletta. Se on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tilasto.

Saksalainen O2 Telefónica ja Nokia ilmoittivat tänään ottavansa käyttöön itsenäisen 5G-verkon core-osan Amazonin AWS-pilvipalvelussa. Tämä tuo O2 Telefónican toisen polven 5G-verkon käyttäjille erittäin alhaisen viiveen, jotta se voi tarjota edistyneitä 5G-palveluita, kuten lisätyn todellisuuden palvelut ja verkon viipaloinnin. O2 on samalla ensimmäinen suuri operaattori, jonka 5Gcore toimii pilvessä.

Teknologiateollisuus julkisti tänään jäsentensä tuoreimman tilauskantakyselyn tulokset. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät selvästi sekä vuodentakaisesta että edellisneljänneksestä. Tietotekniikassa uusia tilauksia saatiin aiempaa enemmän.

Aina kun joutuu hankkimaan uuden puhelimen, useimmat haluaisivat sovellukset ja datansa mukaan vanhasta. Useat sivustot kertovat, että Google on nopeuttamassa tätä prosessia. Jatkossa datan voisi kopioida yhtä aikaa kaapelin ja langattoman yhteyden kautta.

Tieturvayritys Leviathan Security kertoo, että DHCP-protokollaan sisäänrakennettuja ominaisuuksia hyödyntäen voi hyökkääjä pakottaa dataliikenteen pois suojatusta VPN-tunnelista. Yhtiön mukaan aukko on ollut olemassa jo vuodesta 2002 lähtien.

Jos kehittäjä on halunnut kehittää omaa käyttöliittymäänsä Qt:llä, mutta kohdealusta on Android, on se ollut mahdollista, mutta hieman haastavaa. Nyt näille kehittäjille on hyviä uutisia. Qt kertoo, että uusi 6.7.0-versio mahdollistaa koodin helpomman käytön myös Androidissa.

Empower Semiconductor on julkistanut ECAP-tuoteperheensä suurimman piipohjaisen kondensaattorin suurtaajuiseen erotukseen. Uusi EC1005P on 16,6 mikrofaradin kondensaattori, joka soveltuu vaativimpiin tehon- ja jännitteensäätöä edellyttäviin järjestelmäpiireihin.

Suomessa asennetaan nyt paljo uusia latauspisteitä sähköautoille. On kuitenkin vaarana, että tuhansissa kiinteistöissä jää asentamatta pakollisia sähköauton latauspisteitä. Lataustarvikkeita myyvän Nordic Plugin mukaan vaikeasti tulkittavat lait herättävät kysymyksiä erityisesti pienyrityksissä.

Yritysten hyödyntämä data on noussut generatiivisen tekoälyn myötä valokeilaan. Siellä paistattelevat myös tulevaisuuden osaajat, joita kaivataan tekoälyn mullistamiin uudenlaisiin työtehtäviin, kirjoittaa Kyndryl Finlandin maajohtaja Piia Hoffsten-Myllylä.

