VTT aloittaa etsinnän innovaatiokumppanista, jonka kanssa se lähtee skaalaamaan seuraavaa kvanttitietokonetta kohti kolmeasataa kubittia. Tavoitteena on valita toimittaja vuoden 2025 alkupuolella.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri on kasvattanut suosiotaan nopeasti sulautetuissa sovelluksissa. Semico Research ennustaa, että sekä RISC-V-piirien IP-markkina että varsinaisten SoC-piirien myynti kasvaa lähivuosina nopeasti. Selvästi muuta mikro-ohjainmarkkinaa nopeammin.

TDK kertoo kehittäneensä uuden materiaalin, jolla kiinteään elektrolyyttiin perustuvan pariston tai akun energiatiheys kasvaa 100 kertaa aiempaa suuremmaksi. CeraCharge-materiaalin energiatiheys on 1000 wattituntia litraa kohti.

Pyrkiessään tekemään elektronisista laitteista entistä pienempiä ja energiatehokkaampia tutkijat haluavat tuoda energian varastoinnin suoraan mikrosiruille. Lawrence Berkeley National Laboratoryn (Berkeley Lab) ja UC Berkeleyn tutkijat ovat löytäneet tähän ratkjaisun mikrokondensaattorista.

Amazon Web Services kertoo osana AWS Generative AI Accelerator -ohjelmaansa investoivansa 230 miljoonaa dollaria GenAI-alueen startupeille. Rahoitus auttaa yrityksiä kouluttautumaan tekoälyn ja koneoppimistekniikoiden osaajiksi. Rahoitus on auki myös suomalaisyrityksille.

Tulevaisuuden XR-sovelluksissa tarvitaan jopa kymmenien gigabittien datanopeuksiin yltävää radiotekniikkaa, eikä siihen sovi oikeastaan mikään nykyinen ratkaisu. Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMEC esittelee IEEE:n RFIC Symposiumissa piirin, joka voi ratkaista ongelmat D-kaistalla.

Tehokkaat IT-sovellukset perustuvat vankkoihin tiedontallennusjärjestelmiin. Tallennuslaitteiden vakaus ja luotettavuus vaikuttavat suoraan tärkeisiin mittareihin, kuten tuottavuuteen ja tietoturvaan.

Arrow Electronics ja Nvidia ovat demonneet järjestelmää, joka todella osoittaa sekä tekoälyn että tehokkaan laskennan suorituskyvyn. Ne ovat kehittäneet järjestelmän, jonka avulla neliraajahalvautunut pystyy ajamaan täysveristä kilpa-autoa.

Tekoälyn luvataan mullistavan monia liiketoiminnan osa-alueita. Lukuisilta yrityksiltä kuitenkin puuttuu varmuus siitä, miten kokeilusta siirrytään täysimittaiseen tuotantoon ja lisäarvon toteuttamiseen, kirjoittaa Salesforce Suomen maajohtaja Taira Tepponen.

Ohjelmointikielten suosiota mittaavassa TIOBE-indeksissä nähtiin kesäkuussa suorastaan historiallinen muutos, kun C++ nousi ensimmäistä kertaa toiseksi suosituimmaksi kieleksi ohi C:n. C++:aa käytetään voimakkaasti sulautetuissa järjestelmissä, pelikehityksessä ja talouskaupan ohjelmistoissa.

Luksusautoistaan tunnettu Jaguar Land Rover (JLR) ja ranskalainen ohjelmistoyritys Dassault Systèmes ovat allekirjoittaneet viisivuotisen strategisen kumppanuussopimuksen. Dassaultin työkaluilla molempien automerkkien malleista luodaan digitaaliset kaksoset, jotka nopeuttavat sekä uusien mallien suunnittelua että valmistusta.

Arm yrittää poistaa Qualcommia Windows-markkinoilta, jotta se voi ottaa käyttöön oman Cortex-pohjaiset tietokonesirunsa. Huhut viittaavat siihen, että Nvidia, MediaTek ja AMD voivat tulla Windows-ekosysteemiin pian Arm-sirujen kanssa.

IoT-sektorilla yksi aihe on tällä hetkellä kaikkien huulilla: turvallisuus. Uudet turvamääräykset ovat todennäköisesti tämän hetken tärkeimpiä laite- ja konevalmistajien haasteita. Lisäksi suuntaus kohti tekoälyn hyödyntämistä ja entistä kattavampaa liitettävyyttä voimistuu – nämä tekniikat tulevat merkittävästi yleistymään käytännön toteutuksissa.

Raspberry Pi on maailman suosituin korttitietokone, josta pitävät harrastelijoiden ja rakentelijoiden lisäksi ammattilaisetkin. Nyt säätiön rinnalla yritys on menossa Lontoon pörssiin. Huomenna yrityksen osakkeilla aletaan käydä kauppaa.

Sulautetuista korttitietokoneistaan tunnettu Kontron on esitellyt vankasti suojatun tietokoneen, joka sopii sekä raudaltaan että kybersuojaukseltaan taistelukentälle. Uutuus on nimeltään HARAKAN-F.

Tietyissä EU-markkinoille tulevissa radiolaitteissa tulee jatkossa olla USB-C-tyyppinen latausliitin. Uusia vaatimuksia sovelletaan pääosin 28.12.2024 lähtien. Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo langattomien laitteiden vaatimusten täyttymistä markkinoilla.

PCI Express on tärkein PC-väylästandardi ja viime vuosina se on kehittynyt nopeaa vauhtia. Tällä hetkellä yleisin tuettu tekniikka huippuluokan prosessoreissa ja emolevyillä on PCIe5, mutta sen seuraaja on jo valmis ja nyt tulossa on jo tekniikan seitsemäs sukupolvi.

Applen taannoinen päätös siirtyä kannettavissaan omiin Arm-pohjaisiin prosessoreihin on vaikuttanut suuresti myös Wintel-alustaan. Qualcomm uhoaa tuovansa tarjolle tehokkaimpia Windows-läppäreitä omilla Arm-prosessoreillaan ja nyt samoille apajille on tulossa toinen älypuhelinprosessorien valmistaja.

Yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu, kood/Sisu, on avannut uudet toimitilansa Kuopion Savilahteen. Opiskelijat pääsivät siirtymään tiloihin toukokuussa, ja koulun virallisia avajaisia vietetään tällä viikolla yhdessä kumppaniverkoston kanssa.

Quishing eli QR-koodeilla tapahtuva tietojenkalastelu yleistyy hyvin nopeasti. Check Point kertoo, että rikolliset ovat keksineet nerokkaan tavan kiertää QR-koodien optisen OCR-tarkastusjärjestelmän.