Piilaaksolainen xMEMS Labs on julkistanut mikrojäähdytyssirun (µCooling), joka on ensimmäinen täysin piistä valmistettu aktiivinen mikrojäähdytystuuletin ultramobiililaitteisiin. Piiri on vain millin paksuinen.

Ensimmäinen Raspberry Pi -kortti tuli markkinoilla vuonna 2012 ja sen jälkeen niitä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Uusin kortti on Raspberry Pi 5 ja nyt siitä on lanseerattu edullisempi malli pienemmälä, 2 gigatavun muistilla. Hinta on pudonnut 50 dollariin.

100BASE-T1- ja 1000BASE-T1 ovat uusia Ethernet-standardeja, joilla voidaan toteuttaa nopeat yhteydet yhdellä parikaapelilla. Microchipin uudet lähetinvastaanottimet siirtvätä dataa jopa gigabitin nopeudella ja jopa 40 metrin päähän.

Amerikkalainen Paraclete Energy kehittää piipohjaisia anodeita litiumioniakkuihin. Nyt yhtiö ilmoittaa, että sen SILO Silicon -anodimateriaaleilla päästään kustannustasoon, joka on 35 dollaria kilowattituntia kohti. Ensimmäistä kertaa piianodin hinta on alhaisempi kuin tähän asti käytetyillä grafiittipohjaisilla anodeilla.

OnePlus on esitellyt uusimmat nappikuulokkeensa. Yhtiö itse kehuu Buds Pro 3 -nappejaan tähän asti parhaaksi audiotuotteekseen. Hehkutukselle on katetta, sillä napit yltävät hienoon äänentoistoon, erinomaiseen melunvaimennukseen ja pitkään toiminta-aikaan.

Suomi on noussut neljänneltä sijalta toiselle maailmanlaajuisessa kyberturvallisuustietämyksen vertailussa, paljastaa NordVPN:n tuore tutkimus. Suomalaisten tietämys monilla osa-alueilla on huippuluokkaa, erityisesti salasanojen luomisessa ja sovellusten lupakäytännöissä.

Piilaaksossa toimiva puolijohdealan startup-yritys Fabric Cryptography ilmoitti tänään keränneensä 33 miljoonan dollarin rahoituskierroksen. Yhtiö aikoo rahoituksen turvin tuoda markkinoille prosessin, joka mullistaisi datan salauksen. Yhtiön mukaan VPU tekee salaukselle saman, Nvidian grafiikkaprosessorit tekivät tekoälylaskennalle.

Nokia kertoo, että taiwanilainen operaattori HOMEPLUS ottaa käyttöönsä yhtiön 25G PON -kuituratkaisun. Sen myötä operaattori pystyy tarjoamaan tilaajilleen erittäin nopeita laajakaistayhteyksiä, yhtenä maan nopeammista operaattoreista.

Sähköteknisen Kaupan Liitto tilastoi kiinteistöihin asennettavien sähköautojen latauslaitteiden markkinaa. Uusien lukujen myötä näyttää siltä, ettei Suomeen enää asenneta pienitehoisia 3,7 ja 7,4 kilowatin latureita.

Traficom järjesti tänään kyberturvallisuuden tilannekatsauksen, jonka mukaan verkkorikollisuus on edelleen roimassa kasvussa. Huolestuttavaa on se, ettei kukaan ole enää turvassa verkkorikoksilta. Omituinen kieli ei enää suojele suomalaisia, kiitos tekoälyn.

Nokia on pitkään kipuillut mobiilimarkkinoiden laskun kanssa. Ikävä kyllä uusimmat markkinaennusteet eivät lupaa paljon parannusta. Dell´Oron tuorein ennuste povaa 8-12 prosentin laskua markkinoille tämän vuoden aikana.

Check Point Research (CPR) on paljastanut uuden haittaohjelman, joka pystyy varastamaan selaintietoja, Telegramin ja Discordin pikaviestintäkeskusteluja sekä kryptovaluuttaa. Kyse on haitasta nimeltä Styx Stealer, joka on johdettu pahamaineisesta Phemedrone Stealer -ohjelmasta.

Micron on kehittänyt Intelin kanssa uuden DRAM-moduulin, joka parantaa suorituskykyä etenkin suurteholaskennassa. Moduuli on nimeltään MRDIMM (multiplexed rank dual inline memory module) ja se tukee 32-256 gigatavun kapasiteetteja.

Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvat ohjaimet ovat saavuttaneet nopeasti suosiota pienissä sulautetuissa laitteissa, mutta nyt piirit tulevat yhä voimakkaammin myös datakeskuksiin. SiFive on esitellyt tähän asti tehokkaimman prosessorinsa, jossa on peräti 256 suoritinydintä.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasuhteet ovat tulehtuneet ja nyt amerikkalaispoliitikot haluavat, että maan kauppaministeriö tutkii suosittuja TP-Linkin Wi-Fi-reitittimiä. Poliitikot haluavat, että tutkitaan josko laitteet muodostavat kansallisen turvallisuusriskin.

RISC-V-prosessorien käyttö on nopeassa kasvussa kaikilla sulautetussa elektroniikassa. Nyt kisaan ilmoittautui uusi nimi, Akeana. Se esitteli kolme piiriperhettä, joilla kisataan niin pienempien laitteiden mikro-ohjaimissa kuin palvelinluokan tehoprosessoreissa.

Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen NIST-instituutti (National Institute of Standards and Technology) on julkistanut uuden sarjan salausalgoritmeja, jotka on suunniteltu kestämään kvanttitietokoneiden kyberhyökkäykset. Tämä on merkittävä askel digitaalisen turvallisuuden vahvistamisessa, kun maailma valmistautuu kvanttilaskennan aikakauteen.

Microchip Technology ja Acacia ovat ilmoittaneet merkittävästä yhteistyöstä, joka voi muuttaa konesaliliitäntä- ja metroverkkojärjestelmien kehityksen. Tämä yhteistyö on tärkeä, koska se vastaa modernien konesalien kasvaviin kaistanleveysvaatimuksiin, joita synnyttävät esimerkiksi pilvilaskennan ja tekoälyn laajamittainen käyttö.

Vaikka Windows 11:llä on ollut haasteita saavuttaa merkittävä markkinaosuus aiempiin Windows-versioihin verrattuna, Microsoft Windows on edelleen Yhdysvaltojen laajimmin käytetty käyttöjärjestelmä. Stocklytics.com raportoi Windowsin markkinaosuuden kasvaneen 13 prosenttia, kun taas MacOS:n markkina-asema on laskenut lähes 30 prosenttia Yhdysvalloissa.

Korealaistutkijat Pohangin tiede- ja teknologiayliopistosta (POSTECH) ja Korean energiatutkimusinstituutista (KIER) ovat kehittäneet uuden kolmiulotteisen polymeerirakenteen litiummetalliakkuja varten. Sen parantaa merkittävästi litiumionien kuljetusta ja akun suorituskykyä.