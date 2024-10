Tarvitseeko sovelluksesi erittäin nopeaa latausta USB-portin läpi? Italialainen Eggtronic on esitellyt arviointikortin, jonka avulla voidaan nopeasti kehittää USB PD 3.1 -määrityksiä tukeva, jopa 240 watin tehoinen laturiratkaisu. Sen hyötysuhde on kovaa luokkaa eli parhaimmillaan yli 95 prosenttia.

Tutkimuslaitos Omdia ennustaa, että 5G-verkossa toimivien IoT-yhteyksien määrä kasvaa lähes miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Kehitys perustuu viime vuonna standardoituun RedCap-tekniikkaan (Reduced Capacity).

Nokia valmistaa myös kotien ja toimistojen lähiverkkojen Wi-Fi-reitittimiä. Nyt yhtiö on esitellyt uuden Beacon 19 -reitittimen, joka nostaa verkon maksimidatanopeuden jopa 19 gigabittiin sekunnissa.

Lempääläinen Xortec on yli 30-vuotias elektroniikan sopimusvalmistaja. Nyt yhtiö kertoo kasvattavansa tuotantoaan koneinvestoinneille. Yhtiö on ottanut käyttöön uuden ladontalinjan. Tuore koneinvestointi tekee Xortecin tuotannosta entistä nopeampaa ja joustavampaa. Nykyaikaiset koneet sekä kasvattavat liiketoimintaa että tukevat tuotekehitystä. Uudessa linjassa on peräkkäin kaksi Panasonicin AM-100-ladontakonetta.

Nokia kertoi viime viikolla kaapanneensa huomattavan osan 3,6 miljardin dollarin arvoisista sopimuksista Vodafone Idealta. LightReading-sivusto on saanut lisätietoja VIL:n toimittajapäätöksistä. Näiden tietojen perusteella uusi sopimus oli iso voitto Nokialle.

Automaatioteknologian ratkaisuja toimittava Advantech on lanseerannut uusia reunapalvelupaketteja esimerkiksi Azure IoT Edge- ja AWS IoT Greengrass -ratkaisuja varten. Palveluja tarjotaan EaaS-mallina (Edge-as-a-Service), jossa laitteisto, reunalaskentaohjelmisto ja niihin liittyvät pilvipalvelut integroidaan tehokkaan orkestroinnin varmistamiseksi

Saksalaisen Rutronikin järjestelmäratkaisujen suunnitteluosasto eli Rutronik System Solutions on esitellyt uuden RAB5-sovitinkortin. Tämä kehityskortti on suunniteltu erityisesti ledisovelluksiin, joita käytetään niin autoteollisuudessa kuin teollisuuden 4.0 -ratkaisuissakin.

Kutsumme taskussa olevaa laitetta älypuhelimeksi, vaikka se monella tapaa on lähinnä erittäin kehittynyt taskulaskin. MIT:stä irrotettu tekoäly-yritys Liquid AI on nyt esitellyt uudet tekoälymallit, jotka toimivat myös pienten resurssien laitteissa.

Nokia on esitellyt kuituoptisten verkkojen Lightspan-tuotesarjaan uuden MF-8-ratkaisun, joka pystyy tarjoamaan 10/25/50 ja tulevia 100G passiivisia kuitu- eli PON-yhteyksiä. MF-8 on suunniteltu keskikokoisiin verkkototeutuksiin.

Nokia ilmoitti kesäkuun lopulla myyvänsä merenalaisten tietoliikennejärjestelmien liiketoimintansa Ranskan valtiolle. Yhtiö kertoo nyt, että jo kolmannesta neljänneksestä lähtien Submarine Networks -liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona.

Raspberry Pi on valmistaja, joka yhden piirilevyn tietokonesarjan ansiosta on saanut maailmanlaajuista mainetta ja vaikuttanut koulutusalalle ja harrastelijoille tarkoitettujen elektronisten moduulien markkinoiden kehitykseen. Toimittajan tuotteet sopivat kuitenkin yhtä hyvin teollisuuslaitteisiin, kuin muihinkin sovelluksiin...

Georgia Techin tutkimus osoittaa, että tuhannet selainlaajennukset voivat vaarantaa käyttäjien yksityisyyden keräämällä arkaluontoisia tietoja verkkosivuilta ilman käyttäjän suostumusta. Tämä nostaa esiin tarpeen tiukemmille tietosuojakäytännöille ja niiden tehokkaammalle valvonnalle.

Georgia Institute of Technologyin tutkijaryhmä on kehittänyt edullisen rautakloridikatodin, joka voi merkittävästi alentaa litiumioniakkujen kustannuksia ja mullistaa sähköautojen ja suurten energianvarastointijärjestelmien markkinat. Innovaatio parantaa sekä suorituskykyä että kestävyyttä.

Kansainvälinen robotiikkajärjestö IFR (International Federation of Robotics) on julkaissut World Robotics 2024 -raportin, jonka mukaan teollisuudessa toimii ennätykselliset 4 281 585 robottia. Tämä tarkoittaa 10 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Joka saattaa muistaa, että Motorola rakensi ja käynnisti 1990-luvulla Iridium-satelliittijärjestelmän, josta tuli valtava kaupallinen katastrofi. Motorola mietti jopa satelliittien pudottamista mereen, kun toiminta oli niin tappiollista. Onneksi ei pudottanut, sillä satelliiteille on edelleen käyttöä.

Nokia kertoi perjantaina tehneensä merkittävän sopimuksen VIL:n eli Intian Vodafonen kanssa. Nokia rakentaa operaattorille 5G-verkon Intian suuriin kaupunkeihin. Kauppa sisältää 4G-verkon modernisoinnin ja laajentamisen.

Maailman ensimmäinen painettu Risc-V-piiri on ruotsalainen. Olof Kindgrenin Flex IC -suunnittelu on julkistettu arvostetussa Nature-tiedelehdessä.

Kriittisen infrastruktuurin suojelu on siirtymässä uuteen aikakauteen, kun tekoälystä (AI) tulee avaintekijä kyberuhkien torjunnassa. Check Point Researchin mukaan vuosina 2024 tammi–elokuussa energia- ja vesilaitoksiin kohdistui viikossa keskimäärin 1514 kyberhyökkäystä, mikä on peräti 37 % enemmän kuin edellisvuonna.

Kulutuselektroniikan myynti saavuttaa 977 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä on 100 miljardia vähemmän kuin aiemmin ennustettiin. Pandemian aikana saavutetun ennätyksellisen myynnin jälkeen kulutuselektroniikan markkinoilla on ollut haastavat kolme vuotta.

Samsung on uusimmassa Galaxy S24 -älypuhelinsarjassaan lisännyt tekoälyn. käyttöä merkittävästi. Nyt osa samoista toiminnallisuuksista tuodaan yhtiön tabletteihin. Galaxy Tab S10 Ultra ja Galaxy Tab S10+ on varustettu 14,6- ja 12,4-tuumaisilla Dynamic AMOLED 2X -näytöillä.