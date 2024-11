JEDEC Solid State Technology Association, joka on johtava mikroelektroniikkateollisuuden standardien kehittäjä, on julkaissut uuden JESD230G: NAND Flash Interface Interoperability Standard -standardin. Tämä uusin versio tuo mukanaan merkittäviä parannuksia NAND-muistien suorituskykyyn ja yhteensopivuuteen.

Omdian 5G-teknologiaa koskevan raportin mukaan 5G RedCap -yhteydet kasvavat 66 prosentin vuosivauhtia ja saavuttavat 963,5 miljoonan yhteyden määrän vuoteen 2030 mennessä. Tämä korostaa 5G-teknologian kasvavaa merkitystä IoT-sovelluksissa (Internet of Things) sekä teollisuuden valmiutta hyödyntää RedCap- ja eRedCap-ratkaisuja.

Python-ohjelmointikieli ja ruotsalaisen Qoitechin Otii Automation Toolbox tekevät laitteiden virrankulutuksen mittaamisesta helppoa ja automatisoitua. Qoitechin kehittämä Otii-sovellus yhdistettynä Otii Ace Pro -mittalaitteeseen tarjoaa tehokkaan tavan analysoida ja optimoida laitteiden energiatehokkuutta. Olipa kyseessä pienet virrankulutustestit tai monimutkaisemmat validointiskenaariot, työkalut mahdollistavat yksityiskohtaiset mittaukset ja automatisoidut testit.

Saksalainen Rohde & Schwarz ja ETS-Lindgren jatkavat pitkäaikaista yhteistyötään kehittämällä kattavia OTA-testausratkaisuja seuraavan sukupolven langattomille teknologioille. ETS-Lindgren on integroinut Rohde & Schwarzin CMX500-signaalintestauslaitteen ja SMBV100B-vektorisignaaligeneraattorin EMQuest-ohjelmistoonsa.

Generatiivisen tekoälyn markkinoilla on nähty viime vuosina hurjaa kasvua, kun uusia toimijoita ilmaantuu alalle lähes päivittäin. Vaikka kilpailu on kiristynyt, OpenAI:n ChatGPT pysyi pitkään selkeänä johtajana. Tämä vuonna Meta otti jättiharppauksen ja nousi merkittäväksi haastajaksi.

Panasonic Toughbook 33mk4 on tabletiksi muunnettava hybridikannettava, joka venyttää rajoja sen suhteen, mitä lujatekoiselta, kannettavalta laitteelta voi odottaa. Uutuusmallin 5G-yhteys mahdollistaa liikkuvassa työssä erittäin pienen yhteysviiveen, nopeammat vasteajat, paremman vakauden ja suuret latausnopeudet kaikissa ympäristöissä ja käyttökohteissa.

Laajan kaistaeron puolijohteet ovat vallanneet alaa piipohjaisilta tehokomponenteilta. Pari viikkoa sitten Electronica-messuilla Power Integrations esitteli jo galliumnitridipohjaisen ratkaisun, joka yltää kytkentäjännitteessä 1700 volttiin. Käykö lopulta niin, että GaN-piirit vievät voiton SiC-pohjaisilta kytkimiltä?

Pilvisiirtymien tahti on hidastunut, ja monet yritykset ovat jo saavuttaneet pilvestä saatavan kilpailuedun. Miten tämä vaikuttaa IT-palvelukumppaneiden rooliin ja prioriteetteihin tulevaisuudessa? TCS:n yritysarkkitehti Jukka-Pekka Ahonen kertoo omista näkemyksistään.

Check Point Software Technologies on julkistanut uuden Quantum Firewall Software R82 -ohjelmistonsa, joka tuo markkinoille ennennäkemättömiä tekoälyyn pohjautuvia kyberturvallisuusratkaisuja. Ohjelmiston tarkoituksena on vastata organisaatioiden kohtaamaan maailmanlaajuiseen kyberuhkien kasvuun, joka on yltänyt jopa 75 prosenttiin. R82 hyödyntää edistynyttä tekoälyteknologiaa ja tarjoaa tehokkaita ratkaisuja nollapäivähyökkäysten, tietojenkalastelun, haittaohjelmien ja DNS-haavoittuvuuksien torjumiseen.

Autoteollisuuden järjestelmissä edellytetään välitöntä käynnistystä. Tämän takia tulevaisuuden ajoneuvoissa ja lopulta robottiautoissa vaaditaan nykyistä nopeampia muistiratkaisuja. Niitä kehittää KIOXIA.

Nokia Säätiö myöntää tunnustuspalkintonsa Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koskelle hänen merkittävästä roolistaan yhteiseurooppalaisen LUMI-supertietokoneen ekosysteemin mahdollistajana. Koski oli keskeisessä roolissa, kun 11 maan eurooppalainen LUMI-konsortio rakennettiin.

Nokia on julkistanut sopimuksen, jonka mukaan se toimittaa yli 3 000 tukiasemaa Deutsche Telekom AG:lle (DT) osana operaattorin monitoimittajaympäristöön perustuvan Open RAN -verkon laajennusta Saksassa. Sopimus, johon kuuluu myös Fujitsu, kattaa O-RAN-yhteensopivan teknologian laajamittaisen käyttöönoton.

Teleste ja Telia Finland ovat allekirjoittaneet monivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä Suomen suurimpiin teleoperaattoreihin kuuluvan Telia Finlandin kaapeliverkossa välitettävien laajakaista- ja TV-palveluiden operointi ja kehittäminen siirtyvät Telestelle. Palveluiden siirto Telia Finlandilta Telestelle toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja osana siirtoa muutama keskeinen henkilö siirtyy Telesten palvelukseen.

Murata on esitellyt kaksi uutta HaLow-moduulia, jotka mahdollistavat jopa kilometrin kantaman Wi-Fi-yhteydellä. Nämä kompaktit, Sub-1 GHz -taajuuksia tukevat moduulit tarjoavat tehokkaita ratkaisuja erityisesti älykotien, teollisuuden ja infrastruktuurin IoT-sovelluksiin.

Kiinalainen Huawei on julkistanut uuden Mate 70 -sarjan älypuhelimensa, joka on ensimmäinen täysin HarmonyOS Next -käyttöjärjestelmällä toimiva laite. Tämä on Huaweille iso askel, sillä se irtautuu Googlen Android-palveluista ja -sovelluksista.

Nopeat 5G-yhteydet eivät ulotu kovinkaan kauas merelle. EU-rahoitteisessa hankkeessa VTT ja joukko yhteistyökumppaneita testasivat onnistuneesti täysin uutta ratkaisua, joka laajentaa nopean, matalan viiveen 5G-verkon peittoa ja kapasiteettia rannikkoalueilta kauemmas merelle. Linkki yltää jopa 109 kilometrin päähän rantaviivasta.

Valkeakoski on yksi Suomen ensimmäisistä kaupungeista, joka kokeilee katuvalaisimien kautta toteutettua langatonta lähiverkkoyhteyttä ja kameravalvontaa. Älyvalaistukseen erikoistuneen Signifyn kanssa yhteistyössä toteutettu valaistus- ja tietoliikenneratkaisu säästää kustannuksia ja aikaa, kun kaupunki välttyy mittavilta kaapelointitöiltä.

Elisan on ottanut 800 gigabitin tekniikan käyttöön runkoverkossaan ensimmäisenä maailmassa. Juniperin reitittimet moninkertaistavat runkoverkon tiedonsiirtokapasiteetin ja kiihdyttävät samalla mobiili- ja valokuituverkkojen kehitystä.

ChatGPT on nyt ollut markkinoilla kahden vuoden ajan. Siinä ajassa se on ehtinyt mullistaa monta alaa, mutta työnhaun tekoäly on saanut sekaisin. rekrytointipalveluja tarjoavan Remoten tutkimuksen mukaan 75 prosenttia työnantajista on saanut tekoälyn kirjoittamia ja vääriä tietoja sisältäviä työhakemuksia.

OnePlussan tilaama ja OnePollin toteuttama kyselytutkimus paljasti suomalaisten kuluttajien kasvavan kiinnostuksen älypuhelinten tekoälyominaisuuksia kohtaan. Yleisin syy vaihtaa puhelin uudempaan on kuitenkin heikko akunkesto.