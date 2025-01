Kuluttajalaitteiden, kuten älykellojen, älypuhelimien ja tablettien, kysyntä kasvaa, ja samalla odotukset laitteilta lisääntyvät. Pienemmän koon, pidemmän akunkeston ja yksinkertaisemman käytön tarve on suuri. Infineon vastaa näihin tarpeisiin tuomalla markkinoille maailman pienimmän GSMA-standardien mukaisen eSIM-ratkaisun.

Elektroniikkavalmistaja Logitech on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävää kehitystä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden korjata laitteensa itse. Yhtiö on aloittanut maailmanlaajuisen yhteistyön iFixitin kanssa, tarjoten alkuperäisosia yli 20 Logitech-tuotteeseen.

Samsungilla on vahva asema Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Maajohtaja Mika Engblomin mukaan S24-sarjaa myytiin viime vuonna 80 tuhatta kappaletta. Uudelta, juuri myyntiin tulevalta S25-sarjalta odotetaan jopa parempaa selvästi edistyneiden tekoälyominaisuuksien ansiosta.

Nopeasti kehittyvän teknologian aikakaudella robotisaation, lääketieteellisen kuvantamisen, teollisuusautomaation ja edge-AI:n kaltaiset alat vaativat alustoja, jotka yhdistävät korkean suorituskyvyn, alhaisen virrankulutuksen ja kehittyneet yhteysominaisuudet. Trian myyntijohtaja Tiitus Aho tarkastelee Qualcommin uutta Snapdragon Elite X -prosessoria, joka on integroitu COM Express -moduuliin.

Mouser Electronics, on tuonut valikoimiinsa Silicon Labsin yhden sirun radiopiirin SiWx917, joka tukee sekä Wi-Fi 6- että BLE-yhteyksiä. Tämä erityisesti akkuvirtaisille, vähävirtaisille IoT-laitteille suunniteltu ratkaisu yhdistää Wi-Fi-, Bluetooth-, Matter- ja IP-verkot turvallista pilviyhteyttä varten ja on samalla SiLabsin vähävirtaisin Wi-Fi 6 -järjestelmäpiiri.

Oxfordin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, miksi DNN-neuroverkot (deep neural networks), jotka muodostavat modernin tekoälyn perustan, ovat niin tehokkaita oppimaan dataa. Tutkimuksessa havaittiin, että neuroverkoilla on sisäänrakennettu "Occamin partaveitsi" -periaate.

Ioniloukkuihin perustuvat kvanttitietokoneet ovat osoittaneet maailmanennätystason suorituskykyä, pitkät koherenssiajat ja pitkäkantaisen kytkennän. Näillä järjestelmillä on kuitenkin ollut merkittävä haaste: fyysisten kubittien määrän dramaattinen skaalaaminen on vaikeaa, koska ne nojaavat yksiulotteisiin ketjuihin, joilla on fyysisiä rajoituksia. Svetisiläinen startup ZuriQ väittää ratkaisseensa tämän ongelman.

Nordic Semiconductor uusi nPM2100-tehonhallintapiiri pidentää paristokäyttöisten BLE-laitteiden toiminta-aikaa. Piiri sisältää erittäin tehokkaan boost-säätimen ja laajan valikoiman energiansäästöominaisuuksia, jotka merkittävästi pidentävät kertakäyttöparistoilla toimivien laitteiden käyttöaikaa.

Infineon on saavuttanut merkittävän virstanpylvään yhteistyössä Saksan liittovaltion tietoturvaviraston (BSI) kanssa. Infineon on ensimmäinen yritys maailmassa, joka on saanut Common Criteria EAL6 -sertifikaatin kvanttikoneiden hyökkäyksen kestävän PQC-algoritmin toteuttamisesta TEGRION-turvaohjaimella.

Kanadalaisen Waterloon yliopiston tutkijat ovat löytäneet keinon vähentää joidenkin datakeskusten energiankulutusta jopa 30 prosentilla. Mikä ihmeellisintä, tämä onnistuisi muuttamalla vain 30 koodiriviä Linux-ytimessä.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet pienikokoisen anturin, joka tunnistaa ihmisille näkymättömiä valon ominaisuuksia. Tulevaisuudessa tämä tehokas, mutta edullinen spektrometri voitaisiin integroida vaikkapa esimerkiksi älypuhelimeen. Tällöin älypuhelin voisi diagnosoida sairauksia, havaita väärennettyjä lääkkeitä tai varoittaa pilaantuneesta ruoasta.

Tekoäly voi tutkitusti parantaa päätöksentekoa, jouduttaa innovaatioita ja auttaa johtajia lisäämään työntekijöiden tuottavuutta. Tästä ja useimpien yritysten parhaista pyrkimyksistä huolimatta tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vain noin viidennes yrityksistä onnistuu tekoälyteknologioiden hyödyntämisessä toivomallaan tavalla, sanoo apulaisprofessori Natalia Vuori Aalto-yliopistosta.

Piiriteknologian kehitys on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin, kun Arm julkaisi ensimmäisen julkisen spesifikaation Chiplet System Architecture (CSA) -standardille. Tämä uusi standardi tähtää sirpaleteknologian yleistymiseen ja kehityksen vauhdittamiseen tarjoamalla yhtenäiset säännöt sirpaleiden suunnitteluun ja yhteentoimivuuteen.

Saksalainen Rohde & Schwarz on julkistanut uuden R&S ScopeStudio -sovelluksen, joka tuo MXO-sarjan oskilloskooppien toiminnot suoraan PC:lle. Tämä innovatiivinen ratkaisu parantaa insinööritiimien työskentelyä tarjoamalla monipuoliset työkalut mittausten visualisointiin, analysointiin, dokumentointiin ja jakamiseen, mikä tekee kehitysprosesseista entistä tehokkaampia.

Suomalainen Donut Lab, jonka tausta on Verge-sähkömoottoripyörissä, esitteli CES-messuilla sähkömoottorin, jota kehuttiin maailman suorituskykyisimmäksi. Yhtiö haluaa lisäksi kehittää ohjelmistokehitystyökaluja, joiden avulla ajoneuvojen kehityksestä tulee huomattavasti tehokkaampaa ja ketterämpää. Toimitusjohtaja Marko Lehtimäki uskoo koodittomaan kehitykseen.

Samsung esitteli eilen illalla uuden älypuhelimiensa lippulaivasarjan. Galaxy S25 pitää sisällään kolme eri mallia, joissa ulkoiset uudistukset ovat minimaalisia, mutta laitteiden sisällä tapahtuu paljon aiempaa enemmän. Samsung osoittaa samalla olevansa selvästi pisimmällä siinä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää älypuhelimissa.

Vuosi 2025 on käänteentekevä tekoälyn (AI) ja kyberturvallisuuden kehityksessä. Nopeasti etenevä tekoälyn kehitys vaikuttaa syvällisesti digitaaliseen maailmaan, tuoden sekä uusia mahdollisuuksia että merkittäviä haasteita, kirjoittaa tietoturvayritys Check Pointilla AI-teknologioista vastaava Dan Karpati.

Taiwanilaisen BenQ:n omistama ZOWIE on julkistanut uuden XL2586X+ e-urheilunäytön, joka asettaa uudet standardit pelaamisen suorituskyvylle. Näytön Fast-TN-paneeli mahdollistaa huikean 600 Hz:n virkistystaajuuden, tehden siitä markkinoiden nopeimman näytön. Uusi DyAc 2 -teknologia minimoi liikkeestä johtuvan epätarkkuuden, mikä varmistaa sulavan kuvan ja tarkan toiston myös nopeatempoisissa pelitilanteissa.

Suomalaiset tutkijat ovat mukana kehittämässä uuden sukupolven materiaaleja, jotka voivat merkittävästi parantaa orgaanisten valodiodien (OLED) suorituskykyä. Itä-Suomen yliopiston tutkijat osallistuivat tutkimusprojektiin, jossa kehitettiin 1,3,5-oksadiatsiinia sisältäviä uusia isäntämateriaaleja. Nämä materiaalit tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja erityisesti syvän sinisen OLED-valon tuottamiseen, joka on ollut yksi alan suurimmista haasteista.

Ajoneuvojen kehittyessä kohti älykkäämpiä ja verkottuneempia järjestelmiä, reaaliaikaisen ja luotettavan tiedonsiirron merkitys kasvaa. Ethernetin Time-Sensitive Networking (TSN) -laajennukset tarjoavat deterministisiä ratkaisuja, jotka takaavat kriittisen datan oikea-aikaisen toimituksen. Tämä artikkeli esittelee, miten TSN-teknologia ja laitteet, kuten Toshiban TC9562 ja TC9563, mahdollistavat tulevaisuuden ajoneuvojen tehokkaan ja turvallisen tiedonsiirron.