Arrow Electronics on solminut jakelusopimuksen skotlantilaisen Dukosin kanssa. Dukosi toimittaa sähköautoihin niiden tilan, terveyden ja kapasiteetin langattomia mittausratkaisuja. Sopimuksen myös piirit tulevat Arrow´n asiakkaiden käyttöön.

Silicon Labsin uudet BG22L- ja BG24L-järjestelmäpiirit tuovat Bluetooth 6.0 -teknologian mahdollisuudet entistä laajemmalle laitekirjolle. Uutuuspiirit mahdollistavat kanavan kuulosteluun perustuvan tarkan paikannuksen sekä energiatehokkaan AI/ML-laskennan.

Euroopan tekoälyvalmiuksia vahvistetaan uudessa OpenEuroLLM-hankkeessa, jossa kehitetään seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin kielimalleja. Hankkeen tavoitteena on luoda suorituskykyisiä, monikielisiä ja läpinäkyviä kielimalleja, jotka tukevat sekä kaupallisia että julkisia käyttötarkoituksia. Yhteistyöhön osallistuu 20 eurooppalaista organisaatiota, joista merkittävä osa on suomalaisia.

Tekoäly-yhtiö OpenAI on ilmoittanut, että sen suosittu keskustelurobotti ChatGPT on saavuttanut 300 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää, kaksinkertaistaen käyttäjämääränsä syyskuusta 2023 lähtien. Tämän suosion mukana kasvaa myös sen energiankulutus, joka on BestBrokersin selvityksen mukaan huomattavasti suurempi kuin perinteisten hakukoneiden, kuten Googlen, hakukyselyiden kulutus.

Kyberrikollisten toiminta ei osoita hiipumisen merkkejä, sillä vuoden 2024 aikana ransomware-hyökkäysten uhrien määrä kasvoi peräti 26 prosenttia. Cybernewsin Ransomlooker-työkalun mukaan viime vuonna raportoitiin lähes 5 300 uutta ransomware-iskun uhria, huolimatta viranomaisten laajoista toimenpiteistä rikollisryhmien toiminnan rajoittamiseksi.

Kvanttinova Oy:n ja mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-hubin toimitusjohtajana on tänään aloittanut Jussi Tuovinen. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen kokemuksensa TKI-yhteistyöstä ja syväteknologian toimintojen rakentamisesta. Hän on ollut aktiivinen kansainvälisten ja kansallisten toimintojen käynnistämisessä ja johtamisessa sekä palvelujen rakentamisessa Suomessa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Irlannissa.

Windows 10 -käyttäjillä on edessä merkittävä muutos, sillä Microsoftin virallinen tuki päättyy 14. lokakuuta 2025. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmä ei enää saa tietoturvapäivityksiä, ellei käyttäjä maksa erillisestä jatkopäivityspalvelusta. Microsoft tarjoaa mahdollisuuden pidentää tietoturvatukea maksamalla 30 dollarin lisämaksun, joka antaa yhden lisävuoden tietoturvakorjauksia. Tämä vaihtoehto voi olla hyödyllinen erityisesti niille, joiden laitteet eivät täytä Windows 11:n laitteistovaatimuksia.

Etteplan lanseeraa tekoälyä hyödyntävän version HyperSTE-ohjelmistostaan tehostaakseen kirjoitustandardien noudattamista ja parantaakseen sisällön laatua teknisessä dokumentaatiossa. HyperSTE on tekoälypohjainen kirjoittamisen työkalu, joka auttaa teknisiä kirjoittajia tuottamaan yhdenmukaista, vaatimustenmukaista ja tehokasta sisältöä.

Kiinalaisen AI-startupin DeepSeekin kehittämät DeepSeek-R1 -mallit ovat nyt saatavilla Amazonin pilvipalveluiden asiakkaille. Mallit voi ottaa käyttöön Amazon Bedrockin ja Amazon SageMaker AI:n kautta, mikä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen.

Sandiegolainen Taoglas on julkaissut uuden Levity Series -antenniperheen, joka tarjoaa entistä tarkempaa satelliittipaikannusta. AHP24510 (L1/L2/L-Band) ja AHP54510 (L1/L5/L-Band) ovat suuntaavia patch-antenneja, jotka on optimoitu GPS-, Galileo-, GLONASS- ja BeiDou-satelliittijärjestelmiin.

Suomen mobiili-internetin suorituskykyä mittaava nPerfin vuosiraportti vahvistaa, että DNA tarjosi Suomen nopeimman mobiilinetin vuonna 2024. Operaattori päihitti kilpailijansa lataus- ja lähetysnopeudessa sekä latenssissa, mikä varmisti sille ykköspaikan maan mobiiliyhteyksien laadussa.

Ruotsalaiset tutkijat ovat kehittäneet uuden teknologian, joka parantaa merkittävästi supertietokoneiden suorituskykyä. Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt innovatiivisen välimuistiratkaisun, joka nopeuttaa tietokoneiden tietojen käsittelyä ja tekee niistä tehokkaampia.

DeepSeekin uuden R1-mallin julkistus on herättänyt laajaa huomiota tekoälyalan innovaatioiden ja saavutettavuuden kannalta. Sen edistynyt päättelykyky ja täysin ilmainen, rajoittamaton käyttö ovat kiihdyttäneet palvelun suosiota ennennäkemättömällä vauhdilla. DeepSeekin mobiilisovellus nousi iOS App Storen latauslistan kärkeen vain 48 tunnissa, mikä kertoo valtavasta käyttäjäkysynnästä.

Elektroniikka­- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn tilastojen mukaan Suomessa myytiin viime vuonna 1,01 miljoonaa puhelinta. Myynnin arvo oli hieman alle 2,4 miljardia euroa eli vain 0,3 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin.

Alif Semiconductor on esitellyt toisen sukupolven Ensemble-mikro-ohjaimet (MCU), jotka mahdollistavat generatiivisen tekoälyn käytön reunalaitteissa ja pienitehoisissa sovelluksissa. Uudet E4-, E6- ja E8-mallit sisältävät ARM Ethos-U85 -neuroverkkoprosessorin (NPU), Alifin suuren kaistanleveyden muistin sekä älykkään virranhallinta-arkkitehtuurin, jotka mahdollistavat tekoälyn tehokkaan ja energiatehokkaan käsittelyn ilman pilvipalveluiden tukea.

Nokia kertoi tänään odotuksia paremmista tulosluvuista, mutta mobiiliverkoissa parempaa ei ole odotettavissa. Dell’Oro Groupin tuorein ennuste Radio Access Network (RAN) -markkinoista tuo huonoja uutisia Nokialle ja muille verkkolaitevalmistajille. Tutkimusyhtiön raportin mukaan maailmanlaajuiset RAN-markkinat eivät kasva lainkaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti vuonna 2024 yhteensä 267 sähkölaitetta, joista 56 poistettiin markkinoilta turvallisuuspuutteiden vuoksi. Vakavimmista puutteista kärsineet 33 laitetta määrättiin myös poistettaviksi kuluttajien käytöstä. Eniten turvallisuuspuutteita havaittiin latureissa ja led-valaisimissa, joissa esiintyi sähköiskun ja tulipalon vaaraa.

5G-teknologian kehitys jatkuu vauhdilla, ja seuraava merkittävä askel on nopeampien uplink-yhteyksien käyttöönotto. Nokian Fellow Harri Holma esitteli Business Finlandin 6G-seminaarissa uusimmat kehitykset 5G:n saralla, joissa korostuu erityisesti datansiirron kiihtyminen verkkoon päin.

Nokian vuoden 2024 viimeinen neljännes osoitti selvää vahvistumista, kun kysynnän elpyminen vauhditti kasvua ja paransi kannattavuutta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

KERI-tutkimusinstituutin (Korea Electrotechnology Research Institute) sanoo ratkaisseensa litium-rikkiakkujen suurimman haasteen ja edistänyt niiden kaupallistamista. Nykyakkuihin verrattuna teoreettinen energiatiheys on yli kahdeksankertainen.