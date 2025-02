Ruotsin ensimmäinen sotilaallinen viestintäsatelliitti laukaistiin salassa avaruuteen 16. elokuuta 2024. GNA-3-satelliittia operoi Ruotsin puolustusvoimat, ja se toimii testaus- ja kokeiluhankkeena tulevia satelliittilaukaisuja varten.

Kiinteän elektrolyytin akkuteknologian edelläkävijä Nuvvon on avannut uuden laboratoriotilan Parsippanyssa, New Jerseyssä. Uusi Yhdysvaltain yksikkö parantaa merkittävästi yrityksen tutkimus-, kehitys- ja valmistuskapasiteettia, keskittyen täysin kiinteän elektrolyytin pussikennojen kehittämiseen. Nuvvonin käyttämät innovatiiviset kiinteät polymeerielektrolyytit mahdollistavat palamattomien, kemiallisesti inerttien ja turvallisten litiumakkujen valmistuksen.

Saksan puolijohdejätti Infineon on nostanut kuluvan tilivuoden 2025 näkymiään osittain Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ansiosta. Yhtiö odottaa nyt liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan hieman aiemman laskuennusteen sijaan. Tämän taustalla on valuuttakurssin muutos: Infineon perustaa uuden arvionsa oletukseen, että euron ja dollarin välinen kurssi on 1,05, kun aiemmin se käytti lukua 1,10.

Valokuituverkko on laajimmin saatavilla Ahvenanmaalla, jossa se kattaa peräti 98 prosenttia kotitalouksista. Myös Pohjanmaan (81 %), Pohjois-Pohjanmaan (81 %) ja Pirkanmaan (78 %) alueilla valokuitu on hyvin saatavilla.

Glasgow´n yliopiston johtama tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen timanttitransistorin, joka voi mullistaa suurjännitesovellukset ja sähköisten järjestelmien tehokkuuden. Uusi transistori ylittää aiemmat timanttitransistorit merkittävästi, ratkaisten pitkään jatkuneet ongelmat virrankulun hallinnassa ja turvallisuudessa.

Nokian Bell Labsin tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen ohjelmoitavan fotonisen kytkinmuistin, joka voi merkittävästi parantaa tietokoneiden nopeutta ja energiatehokkuutta. Innovaatio voi muuttaa erityisesti tekoälyn, sensoriteknologian ja muiden suurta laskentatehoa vaativien sovellusten toimintaa.

Saksalainen sulautettujen ykköskaartiin kuuluva Kontron on ilmoittanut perustaneensa uuden tytäryhtiön, JUMPtec GmbH. Tämän historiallisen JUMPtec-brändin uudelleenkäynnistyksen myötä Kontron keskittää moduuliliiketoimintansa itsenäisen brändin alle vastatakseen kasvavaan modulaaristen ratkaisujen kysyntään.

Arrow Electronics on solminut jakelusopimuksen skotlantilaisen Dukosin kanssa. Dukosi toimittaa sähköautoihin niiden tilan, terveyden ja kapasiteetin langattomia mittausratkaisuja. Sopimuksen myös piirit tulevat Arrow´n asiakkaiden käyttöön.

Silicon Labsin uudet BG22L- ja BG24L-järjestelmäpiirit tuovat Bluetooth 6.0 -teknologian mahdollisuudet entistä laajemmalle laitekirjolle. Uutuuspiirit mahdollistavat kanavan kuulosteluun perustuvan tarkan paikannuksen sekä energiatehokkaan AI/ML-laskennan.

Euroopan tekoälyvalmiuksia vahvistetaan uudessa OpenEuroLLM-hankkeessa, jossa kehitetään seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin kielimalleja. Hankkeen tavoitteena on luoda suorituskykyisiä, monikielisiä ja läpinäkyviä kielimalleja, jotka tukevat sekä kaupallisia että julkisia käyttötarkoituksia. Yhteistyöhön osallistuu 20 eurooppalaista organisaatiota, joista merkittävä osa on suomalaisia.

Tekoäly-yhtiö OpenAI on ilmoittanut, että sen suosittu keskustelurobotti ChatGPT on saavuttanut 300 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää, kaksinkertaistaen käyttäjämääränsä syyskuusta 2023 lähtien. Tämän suosion mukana kasvaa myös sen energiankulutus, joka on BestBrokersin selvityksen mukaan huomattavasti suurempi kuin perinteisten hakukoneiden, kuten Googlen, hakukyselyiden kulutus.

Kyberrikollisten toiminta ei osoita hiipumisen merkkejä, sillä vuoden 2024 aikana ransomware-hyökkäysten uhrien määrä kasvoi peräti 26 prosenttia. Cybernewsin Ransomlooker-työkalun mukaan viime vuonna raportoitiin lähes 5 300 uutta ransomware-iskun uhria, huolimatta viranomaisten laajoista toimenpiteistä rikollisryhmien toiminnan rajoittamiseksi.

Kvanttinova Oy:n ja mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-hubin toimitusjohtajana on tänään aloittanut Jussi Tuovinen. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen kokemuksensa TKI-yhteistyöstä ja syväteknologian toimintojen rakentamisesta. Hän on ollut aktiivinen kansainvälisten ja kansallisten toimintojen käynnistämisessä ja johtamisessa sekä palvelujen rakentamisessa Suomessa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Irlannissa.

Windows 10 -käyttäjillä on edessä merkittävä muutos, sillä Microsoftin virallinen tuki päättyy 14. lokakuuta 2025. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmä ei enää saa tietoturvapäivityksiä, ellei käyttäjä maksa erillisestä jatkopäivityspalvelusta. Microsoft tarjoaa mahdollisuuden pidentää tietoturvatukea maksamalla 30 dollarin lisämaksun, joka antaa yhden lisävuoden tietoturvakorjauksia. Tämä vaihtoehto voi olla hyödyllinen erityisesti niille, joiden laitteet eivät täytä Windows 11:n laitteistovaatimuksia.

Etteplan lanseeraa tekoälyä hyödyntävän version HyperSTE-ohjelmistostaan tehostaakseen kirjoitustandardien noudattamista ja parantaakseen sisällön laatua teknisessä dokumentaatiossa. HyperSTE on tekoälypohjainen kirjoittamisen työkalu, joka auttaa teknisiä kirjoittajia tuottamaan yhdenmukaista, vaatimustenmukaista ja tehokasta sisältöä.

Kiinalaisen AI-startupin DeepSeekin kehittämät DeepSeek-R1 -mallit ovat nyt saatavilla Amazonin pilvipalveluiden asiakkaille. Mallit voi ottaa käyttöön Amazon Bedrockin ja Amazon SageMaker AI:n kautta, mikä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen.

Sandiegolainen Taoglas on julkaissut uuden Levity Series -antenniperheen, joka tarjoaa entistä tarkempaa satelliittipaikannusta. AHP24510 (L1/L2/L-Band) ja AHP54510 (L1/L5/L-Band) ovat suuntaavia patch-antenneja, jotka on optimoitu GPS-, Galileo-, GLONASS- ja BeiDou-satelliittijärjestelmiin.

Suomen mobiili-internetin suorituskykyä mittaava nPerfin vuosiraportti vahvistaa, että DNA tarjosi Suomen nopeimman mobiilinetin vuonna 2024. Operaattori päihitti kilpailijansa lataus- ja lähetysnopeudessa sekä latenssissa, mikä varmisti sille ykköspaikan maan mobiiliyhteyksien laadussa.

Ruotsalaiset tutkijat ovat kehittäneet uuden teknologian, joka parantaa merkittävästi supertietokoneiden suorituskykyä. Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt innovatiivisen välimuistiratkaisun, joka nopeuttaa tietokoneiden tietojen käsittelyä ja tekee niistä tehokkaampia.

DeepSeekin uuden R1-mallin julkistus on herättänyt laajaa huomiota tekoälyalan innovaatioiden ja saavutettavuuden kannalta. Sen edistynyt päättelykyky ja täysin ilmainen, rajoittamaton käyttö ovat kiihdyttäneet palvelun suosiota ennennäkemättömällä vauhdilla. DeepSeekin mobiilisovellus nousi iOS App Storen latauslistan kärkeen vain 48 tunnissa, mikä kertoo valtavasta käyttäjäkysynnästä.