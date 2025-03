EU:n uusi akkuasetus tuo merkittäviä muutoksia teollisuusakkujen kierrätysvaatimuksiin. Elokuusta 2025 alkaen myös suuret teollisuusakut on kierrätettävä samoin periaattein kuin tavalliset paristot ja pienakut. Tämä tarkoittaa, että akkujen markkinoille saattajien on hoidettava kierrätysvastuu kollektiivisesti tuottajayhteisöjen kautta.

Barcelonan Mobile World Congress -messuilla nähtiin tänä vuonna merkittävä edistysaskel langattomassa tiedonsiirrossa, kun skotlantilainen pureLiFi esitteli uuden 5 gigabitin LiFi-yhteytensä ja innovatiivisen LINXC Bridge -järjestelmänsä. LiFi-teknologia perustuu tiedonsiirtoon valon avulla, ja se voi mullistaa sekä kotitalouksien että yritysten laajakaistayhteydet.

Internetin hidastelu, oudot laitteet verkossasi ja tuntemattomat IP-osoitteet voivat olla merkkejä siitä, että reitittimesi on joutunut hakkereiden käsiin. Panda Security esittelee kirjoituksessaan merkkejä, jotka voivat kertoa reitittimen olevan vaarassa.

Amazon Web Services (AWS) on tuonut uuden sukupolven generatiiviset tekoälymallinsa, Amazon Novan, myös suomalaisten yritysten käyttöön. Amazon Nova -mallisto on suunniteltu tarjoamaan nopeampi, kustannustehokkaampi ja tietoturvallisempi AI-ratkaisu, joka mahdollistaa tekoälyn laajemman hyödyntämisen eri toimialoilla.

Suomalainen mobiiliteknologian pioneeri Jolla on julkistanut täysin yksityisen tekoälyassistentti Mindyn, joka toimii yhtiön uudessa Jolla Mind2 -tekoälylaitteessa. Mindy on kehitetty yhteistyössä Venho.ai:n kanssa ja esiteltiin ensimmäistä kertaa Mobile World Congress 2025 -tapahtumassa Barcelonassa.

Infineon Technologies on julkistanut uuden PSOC 4 Multi-Sense -mikro-ohjainperheen, joka laajentaa aiempaa kapasitiivista tunnistusteknologiaa innovatiivisilla nesteiden ja induktiivisella tunnistuksella. Uusi PSOC 4000T -piiri mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat ja tarkemmat anturiratkaisut niin kuluttaja- kuin teollisuussovelluksille.

STMicroelectronics on julkaissut uuden Teseo VI -sarjan satelliittipaikannuspiirit, jotka tuovat erittäin tarkan GNSS-paikannuksen laajempaan käyttöön auto- ja teollisuussektoreilla. Uuden teknologian ansiosta ST on ensimmäinen valmistaja, joka integroi nelikaistaisen, usean GNSS-järjestelmän yhteensopivan vastaanottimen yhdelle sirulle, mahdollistaen senttimetritarkan paikannuksen.

Komponenttijakelija DigiKey on ilmoittanut uudesta yhteistyöstä Qorvon kanssa. Tämä sopimus vahvistaa Qorvon korkean suorituskyvyn liitettävyys- ja tehoratkaisujen saatavuutta sekä nopeuttaa niiden toimituksia asiakkaille ympäri maailmaa.

Microchip Technology on ilmoittanut uusista tuotantoleikkauksista ja rakenteellisista muutoksista, joilla se pyrkii vähentämään kustannuksia ja optimoimaan tuotantoaan. Yhtiön aiemmin ilmoittama Tempen, Arizonan "Fab 2" -tehtaan sulkeminen toteutuu odotettua nopeammin, ja sen toiminta lakkaa toukokuussa 2025. Tehtaan laitteistot on asetettu myyntiin.

Otaniemessä on saatu päätökseen VTT:n ja IQM:n nelivuotinen yhteiskehityshanke, jonka tuloksena on syntynyt 50-kubittinen suprajohtava kvanttitietokone. Kyseessä on suurin Euroopassa suunniteltu ja rakennettu kvanttitietokone, ja se avataan nyt yritysten ja tutkijoiden käyttöön. Virallinen julkistus on Dipolissa 4. maaliskuuta.

Langattoman teknologian kehitys ottaa merkittävän askeleen eteenpäin uuden älykkään jännitteensäädön avulla. Barcelonan MWC-mobiilimessuilla esiteltiin innovatiivinen digitaalinen envelope tracking -tekniikka, jota Murata ja Rohde & Schwarz kutsuvat nimellä ETAdvanced. Tämä uusi ratkaisu parantaa 5G- ja tulevaisuuden 6G-laitteiden energiatehokkuutta ja suorituskykyä.

Aika harvoin älypuhelinmarkkinoille tuodaan nykyään täysin uudenlaisia konsepteja, mutta Realme onnistuu tässä Barcelonan Mobile World Congress -messuilla. Yhtiö esitteli uuden Ultra-konseptipuhelimen, joka tarjoaa DSLR-tasoista valokuvausta älypuhelimessa. Laitteessa on räätälöity Sonyn 1 tuuman IMX989 -kuvakenno, jota käytetään vaihdettavien objektiivien kanssa. Lisäksi puhelimessa on ultralaajakulmainen Sony IMX890 -kenno sekä periskooppityylinen Sony IMX989 -kenno.

Nokia on ottanut merkittävän askeleen 5G-teknologian kehityksessä, kun yhdysvaltalainen operaattori Boost Mobile on siirtynyt käyttämään Nokian pilvipohjaista 5G Voice Core -ratkaisua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nokian asiakas siirtää puhepalvelunsa kokonaan pilvinatiiviin ratkaisuun.

Tutkijat Ohion osavaltion yliopistosta ovat kehittäneet uudenlaisen akun, joka pystyy muuttamaan ydinjätteen säteilyn sähköksi. Innovatiivinen teknologia voi tulevaisuudessa tarjota kestävän ja huoltovapaan energiaratkaisun esimerkiksi avaruus- ja syvämeren tutkimukseen.

Nokia on saanut päätökseen Infinera-kaupan, joka vahvistaa yhtiön asemaa optisten verkkoteknologioiden markkinoilla. Kaupan myötä Nokia kasvattaa mittakaavaansa, nopeuttaa tuotekehitystään ja laajentaa asiakaskuntaansa erityisesti nopeasti kasvavassa webscale-segmentissä. Kauppa on strategisesti merkittävä, mutta muuttaako se Nokian painopistettä pitkällä aikavälillä?

Suomessa myydään tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa älypuhelinta, joista miljoona kuuluu alle 500 euron hintaluokkaan. Samsung on nyt julkistanut uuden A-sarjan, jollaisia on jo aktiivisina suomalaisoperaattorin verkoissa puolitoista miljoonaa kappaletta. Volyymeissä mitattuna A-sarja on Samsungin tärkein tuoteperhe.

Nykyisten GPS-järjestelmien tarkkuus on vain muutamia metrejä, mutta uusi teknologia voi viedä paikannuksen tarkkuuden senttimetriluokkaan. Purdue Universityn ja Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sirupohjaisen aaltokampatekniikan, joka voi mullistaa navigoinnin, autonomiset ajoneuvot ja tarkat mittausjärjestelmät.

Sulautettujen järjestelmien kehittäjät kohtaavat haasteen yhdistää pienikokoisuus, energiatehokkuus ja korkea suorituskyky. Nykyaikaiset sovellukset vaativat yhä kehittyneempiä grafiikka- ja liitäntäratkaisuja, ja kehitystyön nopeuttamiseksi Microchip Technology on esitellyt uuden SAMA7D65-mikroprosessoriperheen.

Infineon Technologies AG on esitellyt maailman ensimmäisen robotti-imureihin integroitavan 5-akselisen robottikäden, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman siivouksen ja esteiden väistämisen. Uuden teknologian ansiosta robotti-imurit voivat siirtää suurempia roskia ja esteitä pois tieltään, mahdollistaen aiemmin saavuttamattomien alueiden puhdistamisen.

Litiumioniakkujen kehitys on saanut uuden suunnan, kun tutkijat ovat onnistuneet valmistamaan huokoisesta tinasta elektrodin, joka voi pidentää akkujen kestoikää ja parantaa niiden suorituskykyä. Saksalaisen Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) -tutkimuslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet innovatiivisen tinavaahtoelektrodin, joka voi ratkaista perinteisten metallielektrodien kestävyysongelmat.