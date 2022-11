ECF22: Haluatko ajoissa markkinoille? Valitse moduuli

Jos aikoo suunnitella uuden elektroniikkalaitteen, voi rakentaa sen valmiiden moduulien varaan tai lähteä suunnittelemaan kaiken alusta, aina piiritasolta lähtien. Digi Internationalin Euroopan myyntijohtaja Ronald Singh kertoi Embedded Conference Finlandissa, että moduulipohjainen suunnittelu osoittautuu käytännössä aina järkevämmäksi valinnaksi.

- Kysyn aina asiakkaalta, että jos heillä on suunnittelijoita, jotka voivat kuluttaa kaksi vuotta piiritasolta lähtevään suunnitteluun, niin voisivatko he kuluttaa sen ajan johonkin muuhun?

Singhin mukaan modulaarinen suunnittelu on aina nopeampaa. Moduulien pohjalta tuote tulee aina nopeammin valmiiksi ja ehtii markkinoille aikaisemmin. - Olen ollut alalla pian 30 vuotta, enkä koskaan ole nähnyt piiritasolla lähtevää suunnittelua, joka olisi valmistunut ajallaan. Moduulipohjaisessa suunnittelussa näin voi tapahtua, Singh sanoi vähän ironisesti.

Lisäksi pitää ottaa huomioon teknologiavelka. - Jos tuotteen on tarkoitus olla markkinoilla vaikkapa kymmenen vuotta, suunnittelijan pitää varmistua siitä, että komponentteja n tarjolla koko tuotteen elinkaaren ajan.

Yksi modulaariseen suunnitteluun usein liitetyistä myyteistä on se, että se on aina kalliimpaa. - Moni vertaa komponenttikustannuksia eli BOM-istaa ja kysyy, miksi moduulissa niistä pitää maksaa vaikkapa 20 prosenttia enemmän. Viimeisen parin vuoden aikana komponenteista on voinut joutua maksamaan 10-20 kertaa enemmän. Moduulin kanssa ongelma ulkoistuu moduulin toimittajalle.

Ronald Singh käytti esimerkkinään sähköauton latauslaitteen suunnittelua, mutta samat periaatteet sopivat kaikkeen sulautettuun suunnitteluun.

Singin esityskalvot löytyvät täältä ja esitys taltioituna ECF:n Youtube-sivuilta.