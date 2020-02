Arm tuo lähes 500-kertaisen tekoälylaskennan pieniin laitteisiin

Tekoäly yleistyy nopeasti kaikenlaisissa laitteissa, mutta tähän asti kyse on olut pääasiassa pilvessä tehtävästä laskennasta, jossa on omat rajoituksena. Kännykkäpiireistään tunnettu Arm on nyt esitellyt uutta tekniikkaa, joka kasvattaa merkittävästi ohjainten tekoälykapasiteettia.

Uutta on kokonaan uusi Cortex-M-prosessorien ydin eli M55. Kaikkiaan M-sarjan prosessoreja on toimitettu markkinoille erilaisissa laitteissa yli 50 miljardia kappaletta. Uusi M55 on sarjan ensimmäinen piiri, jolle Arm on tuonut mukaan Helium-vektorilaskennan laajennuskäskyt.

Näillä prosessorin AI-laskentakyky kasvaa selvästi. Arm:n mukaan M55 prosessoi koneoppimismalleja 15-kertaisella teholla aiempiin M-sarjan prosessoreihin verrattuna. DSP-laskentakyky kasvaa 5-kertaiseksi.

Jos laitteessa tarvitaan vielä tehokkaampaa tekoälyä, voidaan M55-prosessorin rinnalle tuoda uusi Ethos-U55-ydin. Tämä on Arm:n ensimmäinen microNPU eli mikroneuroverkkoprosessori. Se tuo M-sarjan prosessoreiden koneoppimislaskentaan peräti 480-kertaisen parannuksen.

Ethos-U55 on pitkälle konfiguroitava ML-mallien päättely- eli inferenssisuoritin, joka on suunniteltu nimenomaan IoT-laitteisiin. Siinä on käytetty edistyneitä tehonsäästötekniikoita ja ratkaisuja, joilla ML-mallien koko on voitu merkittävästi pienentää. Tämän ansiosta IoT-laitteissa voidaan ajaa ML-malleja, jotka aiemmin ovat vaatineet suurempia järjestelmiä.

