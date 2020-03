Maailmanlaajuinen sertifiointifoorumi GCF (Global Certification Forum) on julkistanut langattomien laitteidensa sertifiointitietonsa. Kaikkiaan järjestö sertifioi 629 mobiililaitetta 70 eri valmistajalta. 5G-laitteita hyväksytetään nopeammin kuin taannoin 4G-laitteita tekniikan alkuvuosina.

Mate 30 Pro on vielä hetken aikaa Huawein uusin huippupuhelin, P40-sarjaa odotellessa. Samalla laite oli ensimmäinen merkittävä puhelin, johon Huawei ei saanut Googlen mobiilipalveluja. Valitettavasti se näkyy.

Saksalainen sulautettujen sovellusten työkaluja kehittävä SEGGER on julkaissut uuden velhotyökalun, jonka avulla voidaan luoda graafisia käyttöliittymiä yhtiön oman emWin-grafiikkakirjaston avulla. Työkalu on nimeltään AppWizard, ja se helpottaa emWinin kaikkien ydintoimintojen, kuten animaatioiden, kielenhallinnan, widgetien, käyttöä.

Tehonmuunnoksiin tarkoitettujen uusien järjestelmien on samanaikaisesti kehityttävä yhä pienemmiksi, halvemmiksi ja hyötysuhteeltaan paremmiksi. Virran ja jännitteen anturimittauksiin erikoistunut sveitsiläisyritys LEM on kehittänyt tähän avuksi minikokokoon integroidun HMSR-virta-anturipiirin.

Viavi Solutionsin mukaan maailmassa on tällä hetkellä 374 5G-verkkoa 34 eri maassa. Eniten verkkoja on EteläKoreassa, jossa 5G toimii jo 85 kaupungissa. Etelä-Korean perässä tulevat Kiina 57 kaupungilla, Yhdysvallat 50 kaupungilla ja Iso-Britannia 31 kaupungissa. Euroopassa 5G_kaupunkeja on nyt 168. Tilasto sisältää mobiili- että kiinteät langattomat 5G-verkot.

GCF-sertifiointijärjestö aloitti tammikuussa ohjelman, jossa IoT-piirisarjojen valmistajat voivat ensimmäistä kertaa sertifioida tuotteensa. Sertifiointi tarkoittaa, että IoT-verkkolaitteita kehittävä voi helposti integroida piirejä omiin moduuleihinsa ja laitteisiinsa.

Pääjohtajaansa syyskuun alussa vaihtava Nokia on ollut viime aikoina jopa yritysjärjestelyjä koskevien huhujen kohteena. Tänään yhtiön johto järjesti tiedotustilaisuuden, jossa vakuutettiin, ettei mitään järjestelyjä ole tulossa.

Nokia yllätti monet tänä aamuna kertomalla, että Fortumin pääjohtaja Pekka Lundmark korvaa nykyisen pääjohtaja Rajeev Surin. Lundmark on vanha nokialainen, mutta nyt johdettavaksi tulee yritys, joka on ongelmissa keskeisessä osaamisessaan. Lundmarkilta odotetaan paljon.

Suomea pidetään yleensä varsin turvallisena maana myös kyberhyökkäysten suhteen. Tietoturvayhtiö Specops Softwaren tutkimus kuitenkin paljastaa, ettemme sijoitu Euroopan kyberturvallisimpien maiden joukkoon. Specops tutki, miten eri Euroopan maista hyökättiin Azure-pilvessä toimivi palveluntarjoajia vastaan. Lukujen perusteella pystyttiin arvioimaan, kuinka suuri osuus eri maiden koneista oli haittaohjelmien saastuttamia.

Tulevat autonomiset ajoneuvot eli robottiautot nojaavat kameroiden, paikannuksen, anturitiedon ja tutkien lisäksi LiDAR-piirien suorituskykyyn. Maxim Integrated Products on esitellyt uudet LiDAR-piirit, joiden avulla robottiautot voivat ajaa 10 mailia eli noin 15 kilometriä tunnissa nopeampaa vauhtia.