Kontron vie tekoälyn helposti verkon reunalle

Saksalainen sulautettujen ratkaisujen kehittäjä Kontron on esitellyt alustan, jolla voidaan toteuttaa tekoälylaskentaan kykenevä laite verkon reunalle. Kyse on M.2-moduulista, johon liitetään Googlen Coral-kiihdytinkortti.

Sovelluksen tekoälylaskenta tapahtuu Coral Edge TPU -prosessorilla. Se kykenee prosessoimaan 4 biljoonaa operaatiota (TOPS) sekunnissa.

Google TensorFlow-algoritmien avulla alusta kykenee esimerkiksi hyvin tehokkaaseen kuvan ja videodatan käsittelyn. Kontronin mukaan sovellus, jossa on yksinkertaiset USB-kamerat, prosessoi noin kuusi kuvaa sekunnissa. Coral-prosessori käsittelee 30 kuvaa sekunnissa eli viisi kertaa nopeammin.

Älykkään reunan tekoäly on saamassa yhä suuremman merkityksen teollisuuden automaatiossa. Kontron AI -alusta on toteutettu 2,5 tuuman pITX-kortille, jonka moottorina on NXP:n i.MX8M -prosessorilla.

Kaikki nykyiset TensorFlow Lite -sovellukset sekä esikoulutetut mallit voidaan ladata Kontronin kortille ilmaiseksi. Tämä mahdollistaa omien neuroverkkojen nopean ja mutkattoman kehittämisen AI / ML / DL -sovelluksilla ja siten huomattavasti lyhyemmän markkinoille tulon.

Ratkaisu voidaan myös räätälöidä joustavasti vastaamaan erityisiä sovellustarpeita. Alusta soveltuu käytettäväksi ankarissa olosuhteissa, joissa lämpötilat vaihtelevat välillä -40… + 85 astetta ja tukee Yocto Linuxia. Kontron lupaa alustaa myös muille korttityypeille vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.