Maailman ensimmäinen oppiva anturi älykelloihin

Bosch Sensortech sanoo kehittäneensä liikeanturin, joka ensimmäisenä maailmassa oppii käyttäjänsä liikuntatavat. Itseoppimisen ja personoinnin avulla käyttäjät voivat kouluttaa laitteita erilaisiin kuntoaktiviteetteihin.

Jos tähän asti on halunnut älykellonsa tunnistavan esimerkiksi, tekeekö jalkakyykkyjä, siihen on vaadittu datan syöttöä pilveen. Boschin ratkaisussa äly on tuotu laitteeseen, verkon reunalle. Oppiva anturi ei vaadi pilviyhteyttä, vähentää viivettä ja parantaa yksityisyyttä.

BHI260AP-piiri on ensimmäinen puettavien laitteiden anturi, jossa hyödynnetään tekoälyä. Anturi koostuu 32-bittisestä ohjelmoitavasta ARC-ohjaimesta, jolla on liukulukulaskentayksikkö. Lisäksi anturissa on kuuden vapausasteen liikeanturi eli 3-akselinen kiihtyvyysanturi ja 3-akkselinen kulmanopeusanturi eli gyro.

Anturin tekoälyohjelmisto sisältää jo vakiona yli 15 ennalta opittua kunto-ohjelmaa, joten harjoittelua ei tarvita ennen käyttöä. Lisäksi anturin avulla voidaan oppia, muokata, seurata automaattisesti ja parantaa aktiviteetteja. Oppimistila tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä uusia kuntoaktiviteetteja, joita alun perin ei tuettu, mikä antaa heille mahdollisuuden mukauttaa laitetta yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Boschin mukaan ohjelmisto oppii uudet liikeradat alle puolessa minuutissa, jonka jälkeen sen voi tallentaa muistiin. Tallennetun liikkeen anturi tunnistaa alle sekunnissa, joten enää käyttäjän ei tarvitse kuluttaa aikaa eri liikuntamoodien säätämiseen.