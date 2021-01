USA:ssa ennätyssuuri 5G-huutokauppa

USA:n tietoliikennekomissio FCC on saanut valmiiksi 280 megahertsin 5Ghuutokaupan ensimmäisen vaiheen. 3,7-3,98 gigahertsin alue eli osa ns. C-kaistasta tuotti kaikkiaan 80,9 miljardia dollaria.

FCC:n aiempi ennätys taajuushuutokaupoista oli 44,9 miljardia dollaria.

Taajuuksia voittaneet joutuvat nyt maksamaan satelliittioperaattoreille korvauksia taajuuksien luovuttamisesta.

C-kaista on erittäin tärkeä osa Yhdysvaltain 5G-markkinaa, jossa ns. mid-band -taajuuksia on tähän asti ollut vähän. Pääosa maan nopeista 5G-verkoista on ollut millimetriaalloilla, joilla päästään kyllä erittäin nopeisiin yhteyksiin, mutta verkkojen kantama on heikompi.