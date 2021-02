Ensin katoaa SIM-kortti, seuraavaksi myös eSIM-piiri

Yhä useammissa laitteissa operaattori tunnistaa ja autentikoi käyttäjänsä sulautetulla SIM-piirillä perinteisen SIM-kortin sijaan. Nyt tulollaan on uusi ratkaisu, joka korvaa SIM-toiminnot laitteen järjestelmäpiirille lisätyllä ohjelmistolla. Tekniikan nimi on iSIM eli integroitu SIM. Sen uskotaan esimerkiksi mullistavan IoT-laitteiden suunnittelun.

iSIM voidaan sijoittaa paitsi järjestelmäpiiriin myös laitteen mobiiliradiopiirille. GSMA-järjestö ei ole vielä standardoinut tekniikkaa, joten moni operaattori ja laitetoimittaja odottaa tämän prosessin valmistumista.

Tekniikasta on paljon hyötyä. SIM-toiminnot voidaan toteuttaa eSIM-piiriin verrattuna 98 prosenttia pienemmässä tilassa, 70 prosenttia pienemmällä tehonkulutuksella ja yli puolta edullisemmin, arvio Kigen, joka on yksi ensimmäisiä iSIM-ratkaisuja markkinoille toimittavista yrityksistä.

Kigenin mukaan iSIM-mahdollistaa kaikki samat toiminnot kuin eSIM. Näin olle esimerkiksi operaattorin vaihtaminen tai liittymätyypin muutokset onnistuvat etänä samaan tapaan.

Iso osa kehitystyötä liittyy tietoturvaan. Siinä missä perinteisen SIM-kortin ja myös eSIM-piirien turvallisuus voidaan toteuttaa fyysisellä tasolla, iSIM siirtää suojauksen järjestelmä- tai modeemipiirin ohjelmistoon.

Kigen on testannut ratkaisua suurten operattoreiden kanssa menestyksellä. Kigenin tausta on eSIM-ratkaisuja kehittäneessä Simulity Labsissa, josta Arm Holdings osti sen vuonna 2017. Nykyään brittiyritys on Arm:n tytäryhtiö.