Helmikuussa ETN julkaisi neljä teknistä artikkelia. Kaksi artikkeleista liittyi tehoelektroniikkaan, yksi Teollisuus 4.0:n tarvitsemiin langattomiin tekniikoihin ja yksi autojen uuteen Ethernetiin. Kuukauden artikkeliksi valikoitui langaton NFC-lataaminen.

Televisioliiketoiminnassa on ollut selvää, että eri valmistajat käyttävät omia käyttöjärjestelmiään. Älytelevisioiden mytä tämä näyttää murtuvan. LG Electronics avaa pelin avaamalla WebOS-käyttöjärjestelmän myös muiden valmistajien käyttöön.

Teollisuuden sulautettuja ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech järjestää taatusti pisimmän verkkokonferenssin, kun se kumppaneineen käy läpi eri teknologiatrendejä 2,5 kuukauden ajan. Advantech COnnet -tapahtuman kantava teema on tekoälyllä vahvistettu IoT eli AIoT.

Sulautettujen korttien kehitystä hallinnoiva PICMG-järjestö ilmoittaa, että tähän asti suorituskykyisin COM-standardi eli COM-HPC on hyväksytty ja ratifioitu. Standardi on näin saatavana julkisesti ladattavaksi ja jaeltavaksi.

Koronavuoden myötä lisääntynyt etätyö kasvatti merkittävästi kyberiskujen määrää, sillä mahdollisia aukkoja tuli datajärjestelmiin lisää. hakkerit hyödynsivät koronaviruspandemiaa kaikilla liiketoiminta-alueilla viime vuonna, käy ilmi Check Point Softwaren uudesta tietoturvaraportista.

PPO-Elektroniikka kertoo saaneensa MEV-tuotenimensä EU-tavaramerkiksi. Kyse on leikkaussalien sähköturvallisuutta parantavasta eristystason valvontajärjestelmästä, jota yhtiö on kehittänyt perustamisestaan eli vuodesta 1981 lähtien.

STMicroelectonicsin 32-bittiset mikro-ohjaimet ovat erittäin suosittuja sulautettujen sovellusten moottoreita. Vuosien varrella ST on kasvattanut ohjainperheen ominaisuuksia tiheään, mutta tänään yhtiö esitteli piiriperheen, joka vie ohjaimet tehonkulutuksen osalta aivan uudelle tasolle.

Yhä useammissa laitteissa operaattori tunnistaa ja autentikoi käyttäjänsä sulautetulla SIM-piirillä perinteisen SIM-kortin sijaan. Nyt tulollaan on uusi ratkaisu, joka korvaa SIM-toiminnot laitteen järjestelmäpiirille lisätyllä ohjelmistolla. Tekniikan nimi on iSIM eli integroitu SIM. Sen uskotaan esimerkiksi mullistavan IoT-laitteiden suunnittelun.

Huawei kertoi Shanghaissa käynnissä olevilla Mobile World COngress -messuilla, että sen älykellot saavat vihdoin odotetun tuen kolmannen osapuolten sovelluksille. Tämä on tärkeä lisäys kelloihin, jotka tunnetaan ennen kaikkea pitkästä akkukestosta.

Langaton lataaminen on kätevää ja siihen on olemassa suosittu Qi-standardi. Sen rinnalle on nousemassa NFC-lataus, joka sopii paremmin pienitehoisten laitteiden lataamiseen.