Kiinalainen aito robottibussi Euroopan teille suomalaissoftalla

Itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 ja ruotsalainen T-Engineering ovat tuomassa Euroopan markkinoille itseajavan kiinalaisen Dongfeng Motorsin valmistaman robottibussin. Ajoneuvot tulevat olemaan täysin kuskittomia ja niitä tullaan käyttämään osana joukkoliikennepalveluja.

Suomalainen teknologia on valittu automatisoimaan sähkökäyttöiset Dongfeng Sharing-VAN-robottibussit, jotka Dongfengin tytäryhtiö T-Engineering tuo Eurooppaan. T-Engineering ja Sensible 4 vastaavat yhdessä siitä, että uusi ajoneuvo täyttää eurooppalaiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole autoteollisuuden laatuvaatimukset täyttävää robottibussia. Tästä syystä ajoneuvoja ei ole nähty pysyvässä käytössä, vaan robottibussiprojektit ovat tilapäisiä kokeiluja. Poikkeuksellista on, että uudessa laatuvaatimukset täyttävässä Sharing-VANissa ei ole turvakuljettajaa ajoneuvon sisällä valvomassa ajamista, vaan ajoneuvot kulkevat itsenäisesti ja niiden valvonta suoritetaan etäohjauksella.

Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan tämä on iso askel kohti itseajavien autojen käyttöönottoa. - On hienoa jatkaa T-Engineeringin kanssa yhteistyötä, jossa vahvuutemme täydentävät hyvin toisiaan. Yhteistyössämme konkretisoituu ruotsalainen autoteollisuuden tietotaito ja suomalainen ohjelmistoalan insinööriosaaminen kiinalaiseen tuotanto-osaamiseen, Santamala hehkuttaa.

Sensible 4 on kehittänyt markkinoiden ainoan autonomisten ajoneuvojen ohjelmiston, joka toimii kaikissa olosuhteissa, myös huonossa säässä. Sitä on testattu jo vuosien ajan perusteellisesti pohjoisen hankalissa keliolosuhteissa ja pilottiprojekteja on ollut Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa, jonne Sensible 4 automatisoi ajoneuvot yhdessä Toyotan kanssa. Lisäksi Sensible 4 tekee kehitysyhteistyötä useiden suurimpien kansainvälisten autonvalmistajien kanssa.

Sharing-VANissa käytetään ensi vuonna lanseerattavaa Sensible 4:n kaupallista itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoa nimeltään Dawn.

Kuva: T-Engineering