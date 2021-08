Maxim Integrated Products ja tekoäly-yritys Xailient kertovat kehittäneensä erittäin vähän tehoa kuluttavan ja samalla maailman nopeimman kasvojen tunnistuksen. Ratkaisu perustuu MAX78000-mikro-ohjaimeen ja Xailientin kehittämään Detectum-neuroverkkoon.

Tulli aloittaa pilotin tavaraliikenteen rajanylityksen automatisoimiseksi Suomen ja Norjan rajalla heinäkuussa 2021. Projektissa on tavoitteena kokeilla uusia teknisiä ratkaisuja turvallisen kaupallisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Pilotissa hyödynnetään niin konenäköä kuin tekoälyä.

Biometrista tunnistusta on kehitetty maksukortteihin jo vuosien ajan ja tekniikkaa on jo testattu useissa piloteissa. Sormenjälkeen perustuva käyttäjän tunnistus alkaa kuitenkin yleistyä vasta nyt, kun korttivalmistajille on tarjolla valmiita alustoja.

Saksalaisen SEGGERIn työkalut ovat erittäin suosittuja sulautetussa laitekehityksessä. Nyt yhtiö laajentaa Linuxiin. Linux Studio on kehitysympäristö, joka on suunniteltu isäntäkehitystä varten ja joka tarjoaa SEGGERin parhaiten arvostetun Embedded Studion ominaisuudet kaikkien Linux -sovelluskehittäjien saataville.

USB-standardi mahdollistaa jo lataamisen 100 watin teholla, joten yhä useammin laturi liitetään myös läppäreissä C-tyypin USB-liitäntään. Galliumnitridipohjaisiin tehopuolijohteisiin erikoistuneen Navitas Semiconductorin piireillä on nyt toteutettu pienikokoinen kahden portin USB-laturi, jonka kokonaisteho on 130 wattia.

Nykyinen datantallennus perustuu elektronien varaukseen. Spintroniikassa bitin arvon määrittää elektronin pyörimisen suunta. Berkeley Labsissa ja Berkeleyn yliopistossa on kehitetty atomin paksuinen, maailman ohuin magneetti, joka voi mahdollistaa spintroniikkaan perustuvat muistit jopa älypuhelimissa.

Mitä jos tavallisista silmälaseista voisi tulla lisätyn todellisuuden AR-lasit, kysyy Infineon. Tai jos jokainen auto voisi näyttää informaatiota koko tuulilasissa opastaakseen kuskia turvallisesti liikenteessä? Yhtiön kehittämä uusi MEMS-skanneri saattaa mahdollistaa nämä molemmat.

Muutaman vuoden kuluttua kotikäyttäjän perusläppärikin voi olla merkittävästi nykyisiä high end -kannettavia nopeampi, kun niiden RAM-muisteissa siirrytään DDR5-aikaan. Hitainkin DDR5-luokka on heti nopeampi kuin nykyiset nopeimmatkaan DDR4-muistit. Kampojen ja piirien lämmöntuotto kuitenkin arveluttaa valmistajia.

Stack Overflow on kysynyt 80 000 ohjelmoijalta heidän suosikkikieltään ja tulos on muuttumaton. Mozillan kehittämä Rust nousi suosituimmaksi jo kuudetta vuotta peräjälkeen.

NXP:n entinen vakiokomponenttien ryhmä eli mykyään kiinalaisomistuksessa oleva Nexperia esitteli viime vuoden puolella kokonaan uudentyyppisen kanavatransistorin eli FETin. Sovelluskohtainen fetti eli ASFET on nyt osoittanut voimansa. Esimerkiksi piirikortilla ASFET kutistaa tarvittavaa alaa 80 prosenttia.