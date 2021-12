Suomalaissofta ohjaa robottibusseja Euroopan teillä 2023

Robottiajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 on sopinut yhteistyöstä saksalaisen MOOVEGmbH:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda automatisoidut robottiajoneuvot Euroopan markkinoille vuonna 2023. Itsestään ajavan sukkulabussin testit alkavat ensi vuoden alkupuolella.

PeopleMover on muokattavissa oleva ajoneuvo ja se voi kuljettaa jopa 19 matkustajaa. Itseajavan sukkulabussin testit alkavat Saksan Aachenissa helmikuussa 2022. PeopleMover käyttää pääsääntöisesti samoja anturilaitteita kuin Sensible 4:n omatkin kehitysajoneuvot, kertoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala.

- Siinä on siis esimerkiksi laserskannereita, RTK-GNSS -satelliittinavigointilaite ja kiihtyvyysanturi. Täsmälliset anturivalinnat ovat kuitenkin aina ajoneuvovalmistajan päätettävissä, Santamala sanoo.

Sensible 4:n robottiauto-ohjelmisto on nimeltään Dawn- Sitä on kehitetty vuosia, mutta vieläkään alusta ei ole valmis kaupalliseen käyttöön. - Olemme Dawnin julkistamisesta alkaen tähdänneet kaupallisille markkinoille 2022, siis ensi vuodesta alkaen. Dawn vaatii erityisesti testausta eri olosuhteissa, mutta myös yksittäisten ohjelmistokomponenttien kehitystyötä.

Sensible 4 kehuu ohjelmistoaan maailman johtavaksi haastavien sääolosuhteiden ratkaisuksi. Se mahdollistaa robottiautojen toiminnan myös vesi- ja lumisateessa, mikä on Euroopassa oleellista. Robottiauton ohjelmisto on kehitetty erityisesti sukkulabusseja ja niin sanotun viimeisen kilometrin liikennöintiä varten, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon juuri PeopleMover-ajoneuvolle. Sensible 4:n robottiauto-ohjelmistoa testataan jatkuvasti pohjolan sääoloissa, Norjassa ja Suomessa. Lisäksi myös esimerkiksi Sveitsissä ja Saksassa.

Yhteistyökumppanien tavoitteena on tuoda SAE:n automaatiotason 4 jokasään itsestään ajava sukkulabussi Euroopan markkinoille 2023. Sukkulabussissa ei tarvita turvakuljettajaa. PeopleMover on kuitenkin ns. kaksikäyttöajoneuvo, eli se voi ajaa autonomisen ajamisen Dawn-ohjelmistoversion toimialueen (ODD:n) rajoissa ilman kuljettajaa. Loppuasiakas saattaa kuitenkin haluta käyttää ajoneuvoa myös toimialueen ulkopuolisessa liikenteessä, jolloin sitä voidaan ajaa kuljettajan toimesta.

Santamalan mukaan Dawn-ohjelmistoversion rajoitteena on esimerkiksi nopeusrajoitus (40 km/h). Dawn-ohjelmistoversio voidaan myös päivittää myöhemmin uusiin versioihin, jolloin ajoneuvon autonomisen ajamisen toiminnallisuudet paranevat, ajoneuvon muun tekniikan ja anturien rajoissa.