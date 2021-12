Nokian vetämä LuxTurrim5G-hanke on saavuttanut tärkeän välietapin saatuaan päätökseen älypylväiden, data-alustan ja siihen liittyvien älykaupunkipalveluiden tutkimus- ja kehitysvaiheen. Monialainen 26 yhteistyökumppanin konsortio on saavuttanut lupaavia tuloksia, joita esitellään tänään.

Toistaiseksi ei ole olemassa järjestelmää, jonka avulla olisi mahdollista navigoida sekä veden että maan alla yhdellä ainoalla menetelmällä. Esimerkiksi GPS-järjestelmään perustuvat menetelmät eivät toimi kummassakaan tapauksessa. Nyt tähän haetaan muutosta ja mukana on myös suomalainen startup.

Suomen viranomaisverkossa siirrytään käyttämään laajakaistaista teknologiaa vaiheittain vuodesta 2022 lähtien. Samalla kun uutta Virve-palvelua rakennetaan, Erillisverkot huolehtii siirtymäkauden (2023-2025) palveluista. Erillisverkkojen ryhmäpuhesovelluksen avulla varmistetaan ryhmäpuheluiden välittyminen nykyisen ja tulevan palvelun välillä.

Yksityisten yritysten ja julkishallinnon toimijoiden tietoturva-aukkoja tutkiva Second Nature Security Oy laajentaa toimintansa Ouluun. Yhtiö avaa kaupunkiin toimipisteen ja palkkaa sinne uusia työntekijöitä.

Hollantilainen LetsGoDigital-sivusto kertoo Samsungin hakeneen patenttia nappikuulokkeille, joihin olisi integroitu sekä sykkeen että veren happitasapainon mittaus. Biometrisillä antureilla varustettu Galaxy Buds -napit voisivat olla tulossa markkinoille jo ensi vuonna.

Floridalaisen UCF-yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt maailman ensimmäisen optisen oskilloskoopin eli instrumentin, joka pystyy mittaamaan valon sähkökenttää. Laite muuntaa valon värähtelyt sähköisiksi signaaleiksi, aivan kuten sairaalamonitorit muuntavat potilaan sydämenlyönnit sähköisiksi värähtelyiksi.

Verkkomarkkinoita Pohjois-Amerikassa seuraava 5G Americas ennustaa, että tämän vuoden lopulla 5G-yhteyksien määrä kasvaa 540 miljoonaan. Kolmannella neljänneksellä 5G-käytäjien määrä kasvoi 72 miljoonalla 438 miljoonaan käyttäjään.

NordVPN:n uudessa tutkimuksessa analysoitiin lähes 4,5 miljoonaa maksukorttia, jotka löydettiin myynnistä pimeässä verkossa, ja jotka kuuluivat 140 eri maan kansalaisille. Kaikkien löydettyjen korttien keskihinta oli 9 dollaria ja 70 senttiä. Suomalaisen kortin keskihinta oli 9 dollaria ja 26 senttiä.

LoRaWan on amerikkalaisen Semtechin alun perin kehittämä IoT-laitteiden radiotekniikka. Nyt tekniikkaa hallinnoiva LoRa Alliance ilmoittaa, että verkossa toimivien laitteiden NetID-ohjelmaa on laajennettu. Tämä tarkoittaa käytännössä globaalia roamingia eli verkkovierailua. NetID on LoRa Alliancen laitteille myöntämä 24-bittinen tunnus, jonka perusteella laitteen lähettämä liikenne voidaan tunnistaa. Tunnus on erityisen tärkeä roamingin osalta, koska kotiverkkonsa jättävä laite vaatii tunnisteen, jotta operaattorit tunnistavat omat laitteensa.

IBM ja Samsung ovat kehittäneet IBM:n Albanyn tutkimuslaitoksessa uuden transistorirakenteen, joka lupaa jatkaa Mooren lain viitoittamaa kehitystä vielä vuosia eteenpäin. Kyse on VTFET-transistorista (Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor), jossa idea on itse asiassa hyvin yksinkertainen: transistori on siinä nostettu pystyasentoon.