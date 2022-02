Kypäräkameralla luodaan digitaalinen kaksonen rakennustyömaasta

Rakennusliike NCC:n kohteissa pääkaupunkiseudulla pilotoidaan uutta konenäköä ja tekoälyä hyödyntävää tekniikkaa. Israelilaisen Buildots ohjelmistolla rakennuskohteesta luodaan digitaalinen kaksonen, jonka avulla töiden edistymistä voidaan verrata rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin.

NCC ja Buildots toteuttivat pääkaupunkiseudulla kaksi pilottihanketta, joissa työnjohto sai kypärään asennetun kameran avulla päivitettyä tietoa rakennusprojektien sisätilojen edistymisestä. Kameralla taltioitu tieto muodostaa automaattisesti digitaalisen kaksosen, jota järjestelmä vertaa rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin, ja ilmoittaa mahdollisista poikkeavuuksista.

Pilotti toteutettiin samaan aikaan kahdessa NCC:n kohteessa, joista toinen oli asuintalo Espoossa, ja toinen Helsingin Vallilassa sijaitseva toimistotalo, johon mediatalo MTV on sijoittamassa pääkonttorinsa loppuvuodesta. NCC on ensimmäinen suomalaisyhtiö, joka on ottanut käyttöön Buildotsin.

Työmaakäyntien aikana suojakypärässä oleva kamera tallentaa kaikki yksityiskohdat sisätiloissa. Buildotsin ohjelmisto muodostaa kuvamateriaalista dynaamisen digitaalisen kaksosen, jota voi verrata BIM-rakennepiirustuksiin ja josta rakentaja saa täysin tarkan ja objektiivisen kuvan projektin edistymisestä.

Tekniikan ansiosta rakentaja voi asettaa realistisia tavoitteita projektin edistymiselle ja seurata toteutumista reaaliajassa, toisin kuin silloin, kun seurantaa tehdään manuaalisesti. Lisäksi hyötynä on se, että tiedot tallentuvat yhteen ja samaan paikkaan.

- Palvelun avulla saimme läpinäkyvän ja luotettavan tilannekuvan projektin etenemisestä. Samalla Buildots tukee NCC:n digitalisaatiostrategiaa, jossa etsimme täysin uusia tapoja tehdä töitä rakennuskohteissamme, kertoo NCC:n strategiajohtaja Jari Valo.

NCC:n työmaainsinööri Aino Salmi kertoo, että Buildotsin käyttäminen säästi aikaa viikoittaisten työmaaseurantojen tekemisessä. - Saimme yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa verrattuna aiempaan tiedonkeruutapaan. Lisäksi olemme saaneet hyödyllistä tietoa tilanteista, joissa jokin vaihe oli toteutettu eri lailla kuin suunnitelmissamme.

Buildotsin ja NCC:n yhteistyö tulee jatkumaan tänä vuonna We Land -toimistotalon projektissa Helsingin Ruoholahdessa.