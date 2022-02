Nexperia kutisti SD-kortin jännitepiirin

Datan luku SD-kortilta vaikkapa läppärissä tuntuu yksinkertaiselta, mutta operaatio vaatii aika lailla prosesseja onnistuakseen. Yksi tärkeä on virransyöttö kortille oikealla jännitteellä. Nexperia on nyt kutistanut piirin, jolla kortin jännitettä säädellään.

NXS0506UP-piiri tukee SD 3.0 -määrityksiä ja siru on 40 prosenttia pienempi kuin aiemmat ratkaisut. Piiri sisältää integroidun automaattisen suunnan ohjauksen, EMI-suotimen ja IEC 61000-4-2 ESD-suojauksen.

Tähän asti markkinoilla olevat sirut ovat olleet 20-nystyisiä. NXS0506UP-piiri on pakattu 16-nystyiseen koteloon, on kooltaan 1,45 x 1,45 x 0,45 millimetriä. Nystyjen väli on 0,35 millimetriä, joten koko ala on kutistunut 40 prosenttia aiemmista. Piiri on suunniteltu toimimaan jopa 208 MHz:n kellotaajuuksilla. Se tukee datansiirtoa 104 megabitin sekuntinopeudella.

Nexperian tuotepäällikkö Vikram Singh Pariharin mukaan SD-korttien käyttö lisääntyy kulutuselektroniikan laitteiden lisäksi lääketieteen laitteissa ja autojen järjestelmissä. - Nexperia on pystynyt pienentämään näiden uusien kääntäjien kokoa uudempien prosessisolmujen ja innovatiivisen kiekkotason WLCSP-koteloinnin ansiosta.

