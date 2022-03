Uutuusprosessori skaalaa televisiokuvaa reaaliajassa

Imagination Technologies tunnetaan grafiikkaprosessorien IP-toimittajana. Nyt yhtiö kertoo, että sen B-sarjaan kuuluva grafiikkaprosessori on ensimmäistä kertaa tullut markkinoille Realtekin valmistamalla television järjestelmäpiirillä.

BXE-4-32 -grafiikkaprosessori hyödyntää Imaginationin omaa IMGIG-kuvanpakkaustekniikkaa. Se pystyy pakkaamaan kuvakehyksiä häviöttömästi. Näin televisio osaa määrittää ja optimoida kuvanlaadun ja vähentää merkittävästi järjestelmän kaistanleveyttä erittäin herkän käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

Kehyspuskurin pakkaus pyrkii vähentämään kaistanleveyttä ja virrankulutusta, kun renderöintikohteita luetaan ja kirjoitetaan järjestelmämuistiin ja sieltä digitaaliseen TV-järjestelmään. IMGIC pakkaa kuvainformaation tyypillisesti 50 prosenttia pienempään tilaan ilman, että laatu kärsii.

BXE-4-32 on piialaltaan noin 25 prosenttia pienempi kuin Imaginationin edellisen polven digitv-prosessori. Kehysten prosessoinnissa sen teho on silti noin 2,5-kertainen. Piiri tarjoaa markkinoiden parhaan 4PPC-suorituskyvyn (pixels per clock) kellojaksoa kohti.

Realtekin järjestelmäpiirit ovat tulleet tv-valmistajien käyttöön volyymeissä. Yhtiö lisensoi Imaginationin BXE-4-32-ytimen viime vuonna.