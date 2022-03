Tietoturvayhtiö Trend Micron mukaan erilaisten tietoturvauhkien määrä kasvoi viime vuonna yli 94 miljardiin. Luku on 42 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yhtiön työkaluilla pysäytettiin 33,4 miljardia vaarallista sähköpostia, joista 61,9 miljoonaa Suomessa.

Taiwanilainen Winbond Electronics tunnetaan sulautettujen sovellusten SpiFlash-piireistään, joita on käytetty esimerkiksi puettavissa ja mobiililaitteissa. Nyt yhtiö on esitellyt W25Q64NE-uutuuden, joka on 1,2-volttinen 64 megabitin NOR-piiristä. Se tuo kehittäjille lisää tilaa koodille.

Atlas VPN:n keräämän datan mukaan internetin levinneisyys maailmanlaajuisesti saavuttaa 66 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat edelleen ainoat alueet, joiden netti tavoittaa noin 90 prosenttia väestöstä.

Microsoft ja Fortum ovat tänään julkistaneet yhteishankkeensa, jossa Microsoft rakentaa uuden datakeskusalueen pääkaupunkiseudulle ja Fortum sen yhteyteen suuren mittaluokan hukkalämmön kierrätyksen kaukolämpöverkkoon. Fortum kierrättää datakeskusten palvelimien jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön kaukolämmöksi Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

MathWorks on esitellyt tuttuun tapaan hengästyttävän määrän uusia ominaisuuksia MATLABiin, Simulinkiin ja työkalupaketteihinsa. Päivityksessä on viisi uutta tuotetta, 11 suurta päivitystä ja satoja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Simulinkiin on tuotu toiminto, jolla käyttöliittymiä voi luoda graafisesti ilman koodin kirjoittamista.

Kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet vauhdilla Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Suomalaiset ovat havahtuneet siihen, ettei sähköistä tunnistautumista kannata jättää vain verkkopankkitunnusten varaan. Poikkeuksellinen tilanne näkyy mobiilivarmenteen käyttöönoton huomattavana kasvuna. Telian mukaan käyttö on kasvanut kolminkertaiseksi sodan alettua.

Minkä tahansa NAND-pohjaisen flash-muistin kestävyys voidaan mitata P/E-jaksoina (program/erase). Joka kerta kun kirjoitus- tai poistotoiminto suoritetaan, NAND-solu kärsii vaurioita, joita ei voi korjata. Apacer on nyt esitellyt teollisuuteen SSD-muistin, joka kestää satatuhatta kirjoitusjaksoa.

TME on tuonut XP Powerin HRC-sarjan säädettävät DC/DC-muuntimet uutena valikoimaansa. Niiden ominaisuuksiin kuuluu erittäin korkea lähtöjännite, jonka arvo voi olla jopa 6 kV (samalla sähkövirran arvo on alle 1,25mA valittujen mallien tapauksessa). Valikoima sisältää malleja, joilla on sekä negatiivinen että positiivinen lähtöjännitteen arvo.

Intel on julistanut ensimmäisen vaiheen suunnitelmistaan investoida jopa 80 miljardia euroa Euroopan unionin alueella puolijohteiden tutkimukseen ja tuotantoon seuraavan vuosikymmenen aikana. Ensimmäisenä ilmoitettiin 17 miljardin euron tehtaan rakennus Saksan Magdeburgiin.

Joskus käyttäjälle on tarpeen vahvistaa mobiililinkkiään. Ericsson mahdollistaa tällaisen hetkellisesti nopeamman linkin omassa Dynamic End-user Boost -tekniikallaan. Ohjelmisto voidaan ymmärtää jonkinlaiseksi nettiyhteyden turbonapiksi.