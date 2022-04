Englantilainen Antenova on esitellyt uuden pienikokoisen, pintaliitettävän antennin 4G-laitteisiin. Pharaoh-antenni on mitoiltaan vain 40 x 50 millimetriä ja se kattaa kaikki 4G-taajuudet.

STMicroelectronics on esitellyt uuden audiovahvistimen ajoneuvojen järjestelmiin. TDA7901-vahvistimeen on integroitu buck-ohjain tehokasta G-luokan muunnosta varten. Piiri tukee teräväpiirtoääntä, joka on tekemässä tulossaan myös autojen audio- ja musiikkijärjestelmiin.

UPS-laitteistaan tunnettu Eaton on ilmoittanut rakentavansa kriittisten sähkönjakelujärjestelmien tuotantolaitoksen Vantaalle. Uuteen, entistä suurempaan laitokseen integroidaan Espoon Koskelossa sijaitsevan nykyisen tuotantolaitoksen kaikki toiminnot.

Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla on mahdollista ottaa talteen aurinkoenergiaa, varastoida se jopa 18 vuodeksi ja ottaa käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan. Nyt konspetia on viety pidemmälle, sillä järjestelmä on onnistuttu tuottamaan sähköä yhdistämällä se lämpösähkögeneraattoriin.

Helsingissä testataan keväällä anturitekniikkaa, jotka keräävät dataa kulkureittien olosuhteista. Malminkartaon testistä vastaa Marjetas Academy ja se on osa Fiksu kaupunki -hankkeen Fiksu valo, viisas katu -kokeiluohjelmaa.

Jos joku tekniikka on 5G-standardin jälkeen puhuttanut operaattoreita, niin se on avoimien verkkojen Open RAN -tekniikka. Strandconsult-tutkimuslaitoksen mukaan koko mobiilialalla on edelleen iso haaste: operaattorit eivät osta ORAN-verkkoja.

Nissan on julkistanut laminoitujen kiinteän elektrolyytin akkukennojen prototyyppitehtaan. Yhtiö aikoo tuoda kiinteän akuston markkinoille vuonna 2028. Mullistus lupaa laskea sähköautojen hinnan polttomoottoriautojen tasolle.

Suomalaiset nauttivat varsin nopeista mobiilinettiyhteyksistä siellä, missä 5G on käytettävissä. Omnitele tutki 5G-verkkojen nopeuksia DNA:n toimeksiannosta. DNA:n liittymällä mitattiin koko mittaustutkimuksen aikana suurin keskimääräinen nopeus, 587 megabittiä sekunnissa. Elisan tulos oli keskimäärin 473 Mbit/s ja Telian 430 Mbit/s.

Helen tehostaa tiedon keräämistä kaukolämpöverkkonsa toiminnasta rakentamalla verkosta ns. digitaalisen kaksosen. Helen valitsi alkuvaiheen kumppaniksi hollantilaisen tekoäly-yritys Gradyentin. Verkon mallinnus on yksi osa määrätietoista siirtymää, jossa Helen luopuu kivihiilen polttamisesta kevääseen 2024 mennessä.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri kasvattaa nyt nopeasti suosiotaan. Yksi alueen pioneereista on ytimiä kehittävä Andes Technology. Sen uusittu työkalupaketti helpottaa moniydinpohjaisten suunnittelujen tuomista markkinoille.