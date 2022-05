Data on tärkeintä sähköistyvässä logistiikassa

Dataa on sanottu nykypäivän öljyksi. Joka omistaa datan, voittaa markkinat. Sama totuus pätee tänä päivän myös logistiikkaan. – Datasta on tullut valtava kilpailuetu, sanoi Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen eilen Teknologia22-messujen keynote-puheessaan.

Vehviläinen tunnetaan Nokian verkkopuolen operatiivisena johtajana ja Finnairin toimitusjohtajana. Cargotecin ruorista hän on ohjannut jo yhdeksän vuoden ajan. Silti logistiikan isot trendit - sähköistyminen, robotiikka ja automaatio - ovat lähteneet tapahtumaan vasta viimeisen 2-3 vuoden aikana. – Nyt data on kaikessa toiminnassamme oleellista.

Sähköistyminen on tavaralogistiikassa toki vasta alkuvaiheessa. Cargotecin raskaista trukeista 30 prosenttia myydään nyt sähköisenä. Ulkona, esimerkiksi satamissa, valtaosa laitteista toimii edelleen dieselillä. Työtä on paljon.

Vehviläisen mukaan logistiikalla on merkittävä rooli päästöä vähennettäessä. Globaalisti 7 prosenttia CO2-päästöisät tulee tavaroiden kuljettamisesta paikasta toiseen. - Jatkossa kuluttajat kiinnittävät tuotteen lisäksi yhä enemmän huomiota siihen, miten tuote on kuljetettu.

Seminaareissa sähköistyminen ja automaatio esitetään usein robottiautojen tulona, mutta Vehviläinen muistuttaa, että nämä ratkaisut tulevat selvästi aiemmin logistiikkaan. - Logistiikassa ratkaisuja käytetään suljetuissa ympäristöissä. Sähköisten satamanosturien ja trukkien kysyntä on nyt räjähtämässä käsiin, Vehviläinen kertoi.

Cargotecilla on jo yli 10 tuhatta verkkoon kytkettyä laitetta nostureista konttitrukkeihin. Tämä tuottaa yhtiölle reaaliaikaista dataa laitteiden käytöstä. - Näen koko ajan, miten laitteita käytetään. Tämä on parempaa tietoa kuin tilauskirjat, Vehviläinen sanoi.

Tämä data on merkittävä kilpailuetu. - Alkuinvestointi sähköiseen laitteeseen dieselkoneen sijaan on toki isompi, mikä on haaste. Vehviläisen mukaan Cargotec miettiikin erilaisia malleja, joilla yrityksiä voidaan auttaa hankinnoissaan.

- Teknologia ei sinänsä ole haaste, vaan muutosprosessi. Jotta voimme mahdollistaa muutoksen, meidänkin pitää muuttua yrityksenä. Olemme kuitenkin 30 vuotta myyneet diesel-koneita asiakkaille. Tässä muutoksessa ei pärjää, jos ei ole valmis investoimaan, ja se taas edellyttää jatkuvaa kannattavuutta, Vehviläinen asetti vaatimuksia yritykselleen.