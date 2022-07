Uusilla paineilmalla toimivilla antureilla pehmorobotit pystyvät aistimaan ilman ainuttakaan sähköistä komponenttia. Antureilla varustetut poimimisrobotit havaitsevat kohteensa muodon ja pystyvät tarttumaan poimittavaan kappaleeseen automaattisesti. Tulevaisuudessa tällaisia robotteja voidaan käyttää elektroniikalle haastavissa olosuhteissa, esimerkiksi voimakkaassa säteilyssä tai magneettikentässä.

Korkea melutaso käynnistysvaiheessa ja alhaisilla kierrosnopeuksilla on ollut ongelmana harjattomien sähkömoottorien ohjauksessa. Optimiratkaisu ongelmaan on Toshiban kehittämä symmetrisen kantoaallon monimuotoinen PWM-menetelmä, jonka ansiosta vältytään ylimääräiseltä vääntömomentin aaltoilulta, EMI-häiriöiltä ja melulta. Saatavissa on jo valikoima menetelmää hyödyntäviä mikro-ohjaimia.

Imagination Technologies tunnetaan sulautetuista grafiikkaytimistään ja MIPS-arkkitehtuurin omistajana. Nyt yritys on esitellyt pitkään aikaan ensimmäisen CPU-prosessorin. RTXM-2200 on yhtiön ensimmäinen reaaliaikainen sulautettu suoritin, joka perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Paikannusmoduulit kuluttavat tehoa tyypillisesti 90-100 milliwattia. Englantilainen Antenova on nyt kehittänyt moduulin, joka vastaanottaa GPS-signaalia 17 milliwatin kulutuksella ja GPS-, Galileo-, GLONASS- ja BeiDou-signaaleja 21 milliwatilla. Lukemat ovat siis vain viidesosa tyypillisestä.

Tamperelainen Wirepas on kehittänyt 5G Mesh -tekniikkansa, joka on jopa standardoitu ETSIn toimesta DECT-2020 -nimellä. Nyt Wirepas on demonnut verkkoa ensimmäisen kerran yhdessä piirisarjoja valmistavan Nordic Semiconductorin kanssa. Demo toteutettiin Tampereella ETSIn TC DECT#94 -täysistunnon yhteydessä.

Säteenjäljitys eli ray tracing on tekniikka, joka imitoi valon käyttäytymistä realistisesti näytöllä. Tämä on tuttua pelikoneiden grafiikkakorteilta, mutta kännyköissä sitä on tähän asti yritetty tehdä ohjelmallisesti. Nyt Arm tuo ensimmäisen kännyköiden GPU-piirin, jolla säteenjäljitys tehdään laitetasolla.

Maailman suurimpiin kuluttajaompelukoneiden valmistajiin lukeutuva SVP Worldwide on lanseerannut maailman ensimmäisen tekoäly- ja ääniohjausominaisuuksilla varustetun ompelu- ja kirjontakoneen kotitalouksille. PFAFF creative icon 2 -ompelu- ja kirjontakone kehitettiin läheisessä yhteistyössä Etteplanin kanssa.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut kattavaa 5G-verkkoa Saimaan alueelle. 5G-verkon peitto kasvaa kevään rakennustalkoiden lisäksi kesän aikana toteutettavan uuden taajuusalueen käyttöönoton myötä. Jo rakennetussa verkossa aktivoidaan matalammalla 700 MHz:n taajuudella rakennettu 5G, jonka kantama on kymmenen kilometrin luokkaa.

Robottiautoja on ajettu pitkään Arizonan ikuisessa kesässä, mutta todelliseen testiin tekniikka joutuu pohjoisen oloissa. Suomalainen Sensible 4 kehittää ohjelmistoja juuri näihin oloihin ja nyt yritys on mukana maailman ensimmäisessä pitkässä robottiautotestissä napapiirin pohjoispuolella Norjassa.

ADAS- eli kuljettajaa avustavien laitteiden määrä autoissa kasvaa koko ajan, kun niillä monitoroidaan kasvavaa määrää muuttujia ajaessa. Näiden laitteiden tarkkuus edellyttää esimerkiksi tarkempia magneettiantureita.