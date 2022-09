RISC-V tuli moottorinohjaukseen

Avoimen RISC-V-arkkitehtuurin suosio kasvaa nyt kiihtyvällä vauhdilla. Jo aiemmin arkkitehtuuriin perustuville ohjaimille tukensa esittänyt Renesas on esitellyt markkinoiden ensimmäisen RISC-V-pohjaisen mikro-ohjaimen, joka on optimoitu erityisesti edistyneille moottorinohjausjärjestelmille.

R9A02G020-ohjain on valmiiksi esiohjelmoitu, ”avaimet käteen” -tyyppinen sovellusprosessori. Asiakkaan ei tarvitse investoida RISC-V-kehitykseen liittyviin työkaluihin ja ohjelmistoihin. Ohjainpiirin kohdesovelluksia ovat koti- ja rakennusautomaatio, terveydenhuollon laitteet, kodinkoneet, droonit ja monet muut sulautetut laitteet.

Renesas esitteli jokin aika sitten 64-bittiset yleiskäyttöiset RZ/Five MPU:t, jotka perustuvat 64-bittiseen RISC-V-suorittimeen. R9A02G020-ohjain perustuu Andes Technologyn prosessori-IP:een.

Sovelluskoodin ohjaimelle ovat kehittäneet BFG Engineering ja DigiPower Technology. Molemmilla on paljon kokemusta moottorinohjauksesta. DigiPower on luonut kustannusoptimoituja, skaalautuvia moottorikäyttöratkaisuja vuodesta 2008 lähtien ja on suunnitellut erityisratkaisuja jääkaapin kompressorien, puhaltimien, pumppujen ja muiden ohjaamiseen. Sekä BFG että DigiPower työskentelevät asiakkaiden kanssa viimeistelläkseen suunnittelut ja helpottaakseen siirtymistä tuotantoon.

Myös SEGGER on osallistunut hankkeeseen. Yhtiön Embedded Studio- ja J-Link-työkalut olivat keskeinen elementti näiden moottorinohjausratkaisujen luomisessa ja testaamisessa.

Lisätietoja R9A02G020-ohjaimesta löytyy täällä.