Vuoden 2022 parhaat: Sisätilapaikannusta sähköverkon ja näkyvän valon avulla

ETN julkaisi vuoden 2022 aikana kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Vuoden viimeisen kuukauden luetuin artikkeli oli onsemin teksti, jossa esiteltiin näkyvän valon käyttämistä tarkkaan sisätilapaikannukseen.

Datan lähettäminen näkyvän valon avulla ei ole mikään uusi tekniikka. Se voidaan jäljittää 1880-luvulle, jolloin Alexander Graham Bell kehitti valokuvapuhelimensa. Tekniikka on kuitenkin nyt saamassa kiinnostusta erityisesti sisätiloissa. Ilmeinen sovellus VLC:lle on valopohjainen verkko (Li-Fi), joka on erityisen hyödyllinen sellaisilla alueilla, joilla on räjähdysvaara tai alueilla, joilla herkät laitteet voivat kärsiä RF-pohjaisen langattoman verkon häiriöistä, kuten sairaalassa tai lentokoneessa.

Toinen, vähemmän ilmeinen sovellus on käyttää valoa sisäpaikannusjärjestelmissä, jotka voivat ohjata automaattisen ohjatun ajoneuvon (AGV) ympäri varastoa tai älykästä tehdasta tai auttaa ihmisiä navigoimaan suurissa rakennuksissa, kuten lentokentillä, urheilustadioneilla tai sairaaloissa. Tällainen sijaintitieto synnyttää myös liiketoimintamahdollisuuksia, kuten sijaintiin perustuvaa markkinointia: kuluttajan huomio voidaan vaikkapa kauppakeskuksessa kiinnittää erikoistarjoukseen viereisessä liikkeessä.

VLC-pohjaiset paikannusjärjestelmät korjaavat monia GPS-paikannuksen ongelmia sisätiloissa. GPS-signaali ei välttämättä tunkeudu rakennukseen kovin hyvin, ja jos se läpäiseekin seinät, niin seinistä pomppiessaan monitie-eteneminen johtaa epätarkkuuksiin järjestelmässä.

VLC-paikannus toimii jossain määrin GPS:n kaltaisesti. Jokaisella valaisimella on oma ainutlaatuinen koodinsa, joka lähetetään moduloimalla valoa taajuudella, jota ihmissilmä ei huomaa. Älypuhelin tai muu vastaava kameralla ja sovelluksella varustettu laite pystyy laskemaan etäisyyden kolmesta tai useammasta valaisimesta ja määrittämään sijainnin alle 30 senttimetrin tarkkuudella.

