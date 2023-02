Kolme neljästä sovelluksesta sisältä virheitä

Sovelluskoodauksen työkaluja kehittävä Veracode on tutkinut koodivirheiden määrää sekä sovelluksissa yleensä että erikielisissä koodeissa. Jonkinlainen virhe löytyy keskimäärin 74 prosentista sovelluksia.

Kaikki bugit eivät tietenkään ole kriittisiä. Veracode on luokitellut virheiden vakavuuden neljään eri ryhmään. Huolestuttavaa on se, että 19,2 prosentissa sovelluksia eli joka viidennessä on mukaan päässyt virhe, joka on korkean tason kriittinen tietoturvaongelma.

Kriittisiksi eli OWASP 10 -rankkauksen saavia virheitä löytyy niitäkin 69,7 prosentista sovelluskoodia. Lukema on kieltämättä huolestuttava.

Veracode myös listasi Javascriptin, Javan ja .NET-koodin bugimääriä ja ehkä hieman ylättäen Javascriptissä ongelmia on vähiten. Kun 82,2 prosenttia .NET_koodista sisältää virheitä, Javscriptin lukema on ”vain” 55,8 prosenttia.

Sama on tilanne, kun puhutaan kaikkein kriittisimmistä koodivirheistä. Niitä löytyy joka viidennestä Java-sovelluksesta, mutta Javascriptissä kaikkein vaarallisimpia haavoittuvuuksia on puolta vähemmän.

Jos Veracoden tutkimus kiinnostaa, sen voi ladata täältä.

Kuva: Unsplash