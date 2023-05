Suomalaiset kehittivät sentintarkan kaivuurobotin kiskotöihin

Ensi viikolla Espanjan Tarragonassa järjestetään raidetekniikan tutkimukseen keskittyvä näyttely. Siellä esitellään suomalaista demoa, joka vie kiskojen automatisoidun rakentamisen ja korjaamisen uudelle tasolle. Tampereen yliopiston ja Novatronin yhteisdemossa robotti skannaa ympäristöään ja liikkuu ja toimii sentintarkasti.

Tampereen yliopiston koneautomaation professori Jouni Mattilan mukaan demossa on paljon mullistavaa tekniikkaa ja se on hyvä osoitus suomalaisesta koneautomaation osaamisesta. Novatron käyttää automaatiotuotteissaan GNSS-paikannusta, johon on lisätty RTK-korjaus (real-time kinetic) eli paikkatietoa parannetaan mobiiliverkon tukiasemasignaalien avulla.

Näin päästään kaivurin kauhan sijainnin tarkkuudessa senttimetritasolle. Kauhan liikettä ohjaa 6 vapausasteen MEMS-liikeanturit, joiden avulla asemointitarkkuus kauhan terälle on muutaman sentin luokkaa. Se riittää maanrakennusteollisuuteen ja täyttää esimerkiksi Väyläviraston turvallisuusohjeet. Aiemmin ratatöissä on vaadittu turvamiehen läsnäoloa, mutta uusimmassa demossa robotti voi toimia täysin itsenäisesti.

Pelkkä paikkatieto ei tietenkään riitä. Kaivuriin on ladattu Novatronin BIM-malli (building infrastruture model), jonka perusteella kaivuri tietää sijaintinsa ja ympäristönsä. Mallia myös päivitetään jatkuvasti.

Demossa on lisäksi monia uusia ratkaisuja. Liikeantureina käytetään Muratan Suomessa kehitettyjä kiihtyvyys- ja kulmanopeusantureita. Jouni Mattilan mukaan näistä löytyy sisäinen 16-bittinen AD-muunnin eli resoluutio on parempi kuin esimerkiksi drone-lennokeissa käytetyissä liikeantureissa.

Vastaavissa järjestelmissä käytetään yleensä CAN-väylää datansiirtoon, mutta tässä demossa CAN hylättiin ja korvattiin EtherCAT-väylällä. EtherCATin kaista on yli satakertainen ja vasteaika alle sata mikrosekuntia. Tämä tarkoittaa aidosti kovaa reaaliaikaisuutta, jota kauhan turvallinen liikutteleminen tietenkin edellyttää. Liikeantureita ja EtherCAT-väylää on tutkittu tuoreessa Tampereen yliopiston diplomityössä, jota Mattila on ohjannut.

Kaiken kaikkiaan demo on erinomainen osoitus suomalaisesta sulautetusta automaatio-osaamisesta. Ylipäätään Mattila katsoo, että tämän alueen osaaminen on Pohjoismaissa maailman ehdotonta huippua. Kehitystyötä tehdään yhdessä alan yritysten kanssa, jotka pääsevät niitä kaupallistamaan. - Toivottavasti kehitetyistä tekniikoista syntyy uusi NMT:n tai GSM:n kaltainen menestystarina rakennusalalle, Mattila hehkuttaa.