Yhden sirun ratkaisu tukee mullistavaa suomalaista 5G IoT -tekniikkaa

DECT NR+ on markkinoiden ensimmäinen globaali ratkaisu, joka täyttää 5G-verkkojen lupaukset massiivisista IoT-verkoista. Tekniikka perustuu tamperelaisen Wirepassin kehittämään tekniikkaan. Nyt Nordic Semiconductor on esitellyt kännykkäverkkojen IoT-järjestelmäpiirin, joka tukee myös DECT NR+ -toteutuksia.

Nordicin IoT-ratkaisu kattaa laitteiston, ohjelmistot, työkalut, nRF-pilvipalvelut ja tenisen tuen. Uudet SiP-piirit perustuvat suosittuun nRF91-alustaan.

Nordicin toimitusjohtaja Svenn-Tore Larsenin mukaan uudet järjestelmäpiirit nostavat yhtiön merkittävimmäksi kännykkäverkojen IoT-ratkaisujen toimittajaksi. - Tarjoamme ensimmäisenä kattavan mobiiliverkkojen IoT-ratkaisun, joka säästää asiakkailtamme huomattavan paljon aikaa, rahaa, suunnitteluresursseja ja turhautumista, joka aiheutuu pirstaleisten toimitusketjujen kanssa toimimisesta, Larsen hehkuttaa.

Nordicin NR+-tuella varustettu IoT-ratkaisu sisältää nyt kolme nRF91-sarjan SiP-piiriä, mukaan lukien kaksi uutta piiriä, nRF9161 ja nRF9131, arviointi- ja kehitystyökalut, kehitysohjelmiston, nRF Cloud Services -palvelut ja maailmanluokan tuen.

nRF9161 SiP on maailmanlaajuisesti esisertifioitu SiP, joka mahdollistaa joko kännykkäverkon IoT-yhteyden valitsemisen turvallisen ja globaalin infrastruktuurin avulla tai NR+:n käytön massiivisen, erittäin luotettavan yksityisen 5G-verkon toteuttamiseen yhdellä piirillä. Uudet ominaisuudet, jotka on otettu käyttöön nRF9161 SiP -modeemin laiteohjelmistossa ja nRF Cloud -pilvessä, auttavat asiakkaita vähentämään virrankulutusta entisestään, joten SiP on ihanteellinen käyttötapauksiin, joissa vaaditaan mahdollisimman pitkää akunkestoa, Nordic kehuu.

nRF9131 SiP on ominaisuuksiltaan yhteensopiva vaihtoehto nRF9161:lle, joka on kooltaan puolet pienempi ja tarjoaa suurempaa joustavuutta suunnittelussa ja hankinnoissa suuren volyymin yrityksille. Integroimalla SoC ja RF-etuaste pienempikokoiselle nRF9131-piirille valmistaja voi eliminoida suuret RF-riskit ja yksinkertaistaa valmistusprosessia verrattuna perinteiseen piirisarjojen käyttöön suurten määrien suunnittelussa.

Sovelluskehitystyö uusien SiP-piirien kanssa tapahtuu Nordicin nRF Connect SDK:n (ohjelmistokehityspaketti) avulla. nRF Connect for VS Code -laajennus antaa kehittäjälle kaikki tarvittavat työkalut ja ominaisuudet Visual Studio Code -ohjelmistoon.

Uutuuspiirejä nRF9161 ja nRF9131 toimitetaan parhaillaan näytekappaleina asiakkaille.