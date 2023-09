Jos teet työtä näppäimistöllä, tekoäly muuttaa sen

OpenAI:n ChatGPT lanseerattiin vajaa vuosi sitten ja se on jo ehtinyt mullistaa monen työtehtäviä. Ei ihme, että aihe oli laajasti esillä myös Dell Technologies Forum -tapahtumassa eilen. Keynoten aiheesta piti tekoälyasiantuntija Antti Merilehto.

Merilehto aloitti omalla esimerkillä, joka osoitti hyvin tekoälyn voiman. AI-sovellus käänsi englanniksi puhutun videon saksan kielelle. Puhe vaikutti sujuvalta, saksalaisen mukaan sen kielioppi oli täydellistä, vaikkakin puhe oli hieman kulmikasta.

Tämä tarkoittaa tietenkin valtavaa tehokkuushyppäystä yritysten markkinointiin. Pienellä firmalla ei tarvitse olla leegioita kääntäjiä palveluksessaan, vaan yksi ja sama markkinointivideo voidaan tekoälyn avulla kääntää sujuvasti eri kielille.

Toinen esimerkki oli hauska. Siinä logistiikkayritys haki varastomiehiä tai logistiikka-asiantuntijoita, kuten termi nykyään kuuluu. Kuinka pitää arvioida työhakemuksia, jotka ovat kielellisesti virheettömiä ChatGPT:n luomuksia? Mutta tämä on totta jo nyt. - Jokaisella on käytössään miljoonien arvoinen oma HR-diagnostiikka, Merilehto sanoi.

Puoli vuotta sitten iso joukko tutkijoita, mukana Elon Musk ja Steve Wozniak, halusivat laittaa tekoälyn tutkimisen jäihin. On käynyt juuri päinvastoin. Kehitys on vain nopeutunut. Merisalon mukaan pelko tai jääminen makaamaan poteroihin ei kuitenkaan ole ratkaisu. Todennäköisyys sille, että näppäimistötyö muuttuu, on erittäin korkea.

- Tekoälyn vaikutus on itse asiassa se, miten adaptoidumme näihin työkaluihin. Meidän pitää vahvistaa niitä osaamisalueita, jotka täydentävät näitä työkaluja. Molemmat ovat taitoja, organisaation pitää pitää huolta siitä, että työkalut ovat turvallisia.

Kaikkien testien mukaan tekoäly suoriutuu jo nyt vaativistakin kokeista paremmin kuin 90 prosenttia kokelaista. Näin on käynyt esimerkiksi USA:n lakimieskokeissa. Silti tekoäly ei vieläkään tiedä. Se on vain kielimalli, joka auttaa ja sparraa, Merilehto korosti.