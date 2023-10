Älykäs sähköautojen latausasema tasaa ruuhkahuiput

Eaton on tuomassa markkinoille uuden vaihtovirralla toimivan sähköautojen latausaseman, joka laskee automaattisesti tehohuippuja, kun sähköverkossa on ruuhka-aika. Green Motion Building -latausasemaa aiotaan esitellä kuukauden kuluttua Teknologia23-messuilla Helsingissä.

Asema on tarkoitettu usean käyttäjän lataukseen ja sen teho vaihtelee 3,7 kilowatista 22 kilowattiin. Latausasema on suunniteltu jopa 50 laturin staattiseen tai dynaamiseen kuorman tasapainottamiseen, ja siinä on vaihtoehtoja latauksen priorisoimiseksi. Marraskuussa 2023 saataville tuleva latausasema on ihanteellinen käytettäväksi niin työpaikoilla, asuinrakennuksissa kuin pienissä liiketiloissa.

Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaalan mukaan latausasema vastaa osaltaan huoleen, jota on esitetty aikana, jolloin suuri määrä sähköautojen liitetään verkkoon. - Tällöin tehotarve kasvaa. Silloin on hyvä, että laturit säätävät kulutusta alaspäin ja siten tasoittavat tehohuippuja. Voit tehdä tämän itse tai antaa latausaseman optimoida kuormituksen tasapainotuksen automaattisesti, Tuomaala kehuu laitetta.

Green Motion Building -laturit voidaan konfiguroida joko dynaamiseen tai staattiseen kuormituksen tasapainotukseen. Staattisessa kuormituksen tasapainotuksessa laturit jakavat kaiken saatavilla olevan virran, kun taas dynaamisessa kuormituksen tasapainotuksessa otetaan huomioon koko rakennuksen tehotarve. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että iltapäivällä, kun rakennuksen energiankulutus on korkea, latureiden tehoa ohjataan alas ja takaisin ylös illalla.

- Molemmat kuormituksen tasapainottamisen muodot varmistavat turvallisuuden, estävät sähkökatkoksia ja mahdollistavat lisälatauslaitteiden kiinnittämisen sähköautojen latausinfrastruktuuriin ilman kalliita verkon päivityksiä. Dynaamisen kuormituksen tasapainottamisen etuna on, että se käyttää kaikkea käytettävissä olevaa tehoa, mikä saattaa vähentää latureiden käyttökustannuksia ja parantaa käyttäjäkokemusta”, sanoo Tuomaala.

Green Motion Building -laturiin integroitua RFID-tunnistusta voidaan käyttää rajoittamaan pääsy vain valtuutetuille käyttäjille ja jakamaan latauskustannukset tietyille ajoneuvoille, mikä on hyödyllistä monille yrityksille. Lisäksi laturi on varustettu MID-mittarilla (mittauslaitedirektiivi), joka täyttää EU:n laskutuksen tarkkuusvaatimukset. Malli on ihanteellinen sähköautokannan hallinnointiin, jossa tarjotaan kuljettajille vaihtovirtalaturi kotikäyttöön, sillä henkilökohtainen käyttö voidaan erottaa työkäytöstä kulukorvausvaatimuksia ja laskutusta varten.

Green Motion Building on suunniteltu niin, että se on helppo integroida joko uusiin tai olemassa oleviin sähköautojen latauslaitteisiin, ja siinä on joustavat tietotekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat langattoman tiedonsiirron tai ketjutetun asennuksen, sekä korkea yhteentoimivuus OCPP- ja Modbus TCP/IP -protokollien kautta.