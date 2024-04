Kankaanpäässä toimiva Vatajankoski Oy on ottanut käyttöön reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen koko omasta kaukolämpöverkostaan. Näin yhtiö saa jatkuvasti tietoa siitä, mitä kaukolämpöverkossa tapahtuu. Kaukolämmön optimointi tarkoittaa energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Teksasilainen AMbiq Micro tunnetaan jo laajasti erilaisten vähävirtaisten ohjainpiirien kehittäjänä. Uusimmalla piirisarjallaan yhtiö tulee AI-laskennan markkinoille. Uusi Apollo510-piiri on jopa 30 kertaa energiatehokkaampi mikro-ohjain tekoälymallien prosessoinnissa kuin nykyiset ohjainpiirit.

Qualcomm lanseerasi viime viikolla kannettavien tietokoneiden Snapdragon X Plus-prosessorit. Yhtiön mukaan suorittimet tekevät Arm-pohjaisista kannettavista tietokoneista tehokkaampia kuin Applen uusimmat M3-prosessoriin pohjaavat koneet. Jos väitteet pitävät paikkansa, monella on syytä olla huolissaan.

Vuosi 2023 oli teknologiayhtiö Installe ennätysten vuosi. Liikevaihto kasvoi yli 13 prosenttia ja kiihdytti uuteen ennätykseen eli 173,9 miljoonaan euroon. Samalla vuosi oli yhtiön historian kolmastoista peräkkäinen kasvun vuosi.

Euroopan Unionin AFIR-asetus (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) edellyttää, että pääteillä löytyy pikalatausasema 60 kilometrin välein. Lataus pitää myös pystyä maksamaan kortilla. Microchip on nyt esitellyt kosketusohjaimen, jolla turvallinen maksaminen onnistuu myös kosketusnäytön läpi.

Hiilinanoputkistaan tunnettu Canatu investoi yhteensä noin 10 miljoonaa euroa tuotantokyvykkyyden kasvattamiseen Vantaalla. Investoinnit kohdistuvat hiilinanoputkitehtaalle rakennettavaan uuteen puhdastilaan, tuotantolinjaan ja -laitteisiin. Investointien tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, parantaa automaatiotasoa ja vahvistaa edelläkävijyyttä hiilinanomateriaali- ja reaktorituotteissa.

Tutkijat ovat kehittäneet innovatiivisen tietoturvallisen ratkaisun energiatehokkaaseen tekoälymallien suorittamiseen älypuhelimissa. Uusi siruteknologia tarjoaa suojaa kahdelta yleiseltä hyökkäystyypiltä ja lupaa mullistaa terveyssovellusten käytön.

Nopeassa tahdissa tapahtuva elektroniikan komponenttien hankinta on usein elinehto OEM-laitevalmistajille. Toimitusketjussa mahdollisesti esiintyvät häiriöt kuten luonnononnettomuuksista johtuvat tuotantohäiriöt ja odottamattomat toimituskatkokset ovat iso riski. Niihin voi kuitenkin varautua.

Traficom jatkaa varoittelua tietojenkalastelu- eli phishing-sähköposteista. Huijauksia on viime aikoina tehty myös .fi-päätteisillä sivustoilla esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen, positiivisen luottotietorekisterin sekä Osuuspankin nimissä.

Ruotsalainen Qoitech irrotettiin vuonna 2019 Sonystä kaupallistamaan työkalu, joka pitäisi olla jokaisen suunnittelijan työpöydällä. Yhtiölla on kaksi teholähdettä ja niihin liitetty ohjelmisto, joilla voidaan profiloida IoT-laitteiden tehonkulutusprofiileja.

Suomalainen Unikie on kehittänyt uuden ratkaisun autonomisille ajoneuvoille. Se on mukana AutoLog-projektissa, jossa ohjelmistolla siirrellään Volkswagen-autoja ilman kuljettajaa Saksan kolmanneksi suurimmassa autosatamassa Emdenissä.

Tietoturvayritys Barracuda Networks on julkaissut tietohallintoa koskevan CIO-raportin Leading your business through cyber risk. Sen tulokset ovat hälyttäviä. Jopa kuudella kymmenestä yrityksestä on vaikeuksia hallita tietoturvariskiä. - Monille yrityksille jonkinlainen tietoturvaloukkaus on nykyään lähes väistämätön, sanoo yhtiön tietohallintojohtaja Siroui Mushegian.

Kiinalais- ja amerikkalaistutkijat ovat kehittäneet uuden elektrolyytin litiumakkuihin. Se tarjoaa kustannustehokkaan ja suorituskyvyltään erinomaisen vaihtoehdon perinteisille litiumsuoloille, kuten litiumheksafluorofosfaatille (LiPF6). Uusi elektrolyytti parantaa akun suorituskykyä ja kestävyyttä sekä yksinkertaistaa akkujen tuotanto- ja kierrätysprosesseja.

Yhdysvallat pitää Kiinaa suurimpana turvallisuusuhkana. Nyt amerikkalaiset senaattorit etsivät keinoa estää avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttö Kiinassa. Maan hallituksen perustama komitea tutkii nyt, mitä olisi tehtävissä.

Yhdysvalloissa käytössä olevien Buy America -säännösten mukaan erityisesti julkisissa rakennushankkeissa on suosittava tuotteita, joissa merkittävä osa komponenteista tulee kotimarkkinoilta. Nokia ilmoitti tänään saaneensa ensimmäiset tällaiset ”jenkkituotteet” sopimusvalmistaja Sanminan tuotannossa.

Autonominen auto tai robottiauto vaatii tuekseen monenlaisia laitteita ja antureita. Yksi niistä on tutka. Rohde & Schwarz on tehnyt yhteistyötä virtuaalisen koeajamisen pioneerin IPG Automotiven kanssa määritelläkseen valmiin alustan autotutkan testaukseen.

TDK tuo markkinoille TDK-Lambda-merkkiset CUS800M- ja CUS1000M AC-DC-virtalähteet. 6,73 x 3,35 x 1,67 tuuman (171 x 85 x 42,5 mm) koteloon pakatuissa powereissa on jopa 800 W ja 1 000 W teho. Tehotiheys on kovaa luokkaa, sillä kuutiotuumasta saadaan irti 27,2 wattia tehoa.

HMD Global tunnetaan ennen kaikkea Nokia-älypuhelinten valmistajana. Nyt yhtiö on julkistanut ensimmäiset omalla HMD-brändillä valmistetut puhelimensa. Kyse on tärkeästä askeleesta suomalaisen valmistajan polulla.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman Suomen Yhteisverkon 3G-palvelut päättyvät toukokuusta alkaen alueittain. Käyttäjille kyse ei ole isosta muutoksesta. DNA on jo sulkenut oman 3G-verkkonsa, ja Telia tekee parhaillaan 3G-verkon sulkemista.

Älykelloja myytiin viime vuonna 45,2 miljardilla dollarilla ja tuleville vuosillekin on ennustettu kasvua. Tästä kakusta OnePlus haluaa osansa. Aiemmin se on onnistunut haastamaan älypuhelinten markkinajohtajia tehokkailla, mutta edullisemmilla laitteillaan, nyt samaa yritetään älykelloissa.