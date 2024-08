Amerikkalainen ohjelmistoyritys Plus on auttanut verkon reunalla toimivien prosessorien valmistaja Ambarellaa täydentämään kehitystyökalujaan muuntaja- eli transformer-pohjaisilla tekoälyohjelmistoilla. Tämä kehitys on tuota generatiivista tekoälyä kuskiksi autonomisiin

Sähköautojen ja latausinfran kehitykseen on investoitu valtavia summia rahaa. Tämän vuoden ensimmäinen puolisko oli kuitenkin iso pettymys. Autojen myyntimäärä koko Euroopassa laski, eikä latausverkostoja rakenneta entiseen tahtiin. Kotimainen menestystarina Kempower otti sekin iskua alkuvuonna.

Tietoturvayritys Check Point tutkimusosasto varoittaa Suomessakin suositun Ubiquiti G4 Instant -kameran haavoittuvuuksista. Markkinoilla on kaikkiaan yli 20 000 Ubiquiti-kameraa ja -reititintä, jotka ovat alttiina verkkohyökkäyksille ja tietosuojariskeille.

Tietoturva, käyttäjän henkilöllisyyden varmentaminen ja datan suojaaminen ovat monille aivan kriittisiä kysymyksiä. Niiden pitäisi olla sitä jokaiselle. Ruotsalainen Yubico uskoo, että pieni mukana kannettava laite on avain turvaan myös mobiililaitteissa.

Nvidia esitteli maaliskuussa tekoälysuorittimen, jota se hehkutti AI-superprosessoriksi. Nyt raportit USA:sta kertovat, että Blackwell-piirien saaminen tuotantoon myöhästyy ainakin muutamalla kuukaudella.

Linuxista on olemassa erittäin paljon eri jakeluversioita. Tällä hetkellä saatavilla on yli 600 aktiivista Linux-jakelua, ja DistroWatchin mukaan 500 uutta on kehitteillä. Eri versioiden määrä on kuitenkin merkittävästi yli tuhat.

Euroopan jakelukappaa seuraava DMASS-järjestö kertoo, että jakelijoiden liikevaihto pieneni vuoden toisella neljänneksellä. Jakelijoiden kautta komponentteja myytiin huhti-kesäkuussa 4,09 miljardilla eurolla.

Älypuhelinmarkkinat kääntyivät viime syksynä kasvuun pitkän taantuman jälkeen. Omdian mukaan kasvu jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä, kun laitteita myytiin 290,3 miljoonaa kappaletta. Samalla myös edullisemmissa malleissa alkaa siirtyminen 5G-aikakauteen.

Japanilainen ROHM on kehittänyt erittäin kompaktin 1,8 V - 5 V voltin syöttöjännitteellä toimivan CMOS-operaatiovahvistimen. TLR377GYZ-piiri on optimoitu vahvistamaan signaaleja antureista ja syöttämään dataa lämpötilasta, paineesta ja virtausnopeudesta, joita käytetään älypuhelimissa, pienissä IoT-laitteissa ja vastaavissa sovelluksissa.

Japanilainen mikro-ohjainmarkkinoiden kärkinimi Renesas ilmoittaa saaneensa päätökseen kaupan, jossa se ostaa alun perin australialaisen Altiumin. Kauppahinnaksi tuli reilut 9 miljardia Australian dollaria eli lähes viisi miljardia euroa.

Samsung SDI on esitellyt uuden akkutekniikan, joka käytännössä kaksinkertaistaa energiatiheyden sähköautojen nykyakkuihin verrattuna. Uusi akusto pakkaa 500 wattituntia energiaa kiloa kohti.

Microchip tuo dsPIC-ohjainperheeseen uuden ytimen, joka parantaa reaaliaikaisen ohjauksen tarkkuutta ja suoritusta. Uusi dsPIC33A-siru tuo kaksinkertaisen tarkkuuden liukulukulaskentaan. Tehokkaampi DSP-moottori nopeuttaa laskentaa aikakriittisissä sovelluksissa.

Palvelinkeskusteollisuus on kovassa kasvussa tekoälyn käytön lisääntyessä. Stocklytics.comin mukaan palvelinkeskusten liikevaihto ylittää 500 miljardia dollaria vuoteen 2027 mennessä.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri valloittaa nopeasti uusia markkinoita, mutta Linus Torvalds pelkää, että sen kohdalla tehdään kaikki samat virheet kuin aiemmin X86- ja Arm-arkkitehtuurien kanssa. Perimmältään kyse on suuresta kuilusta, joka on rauta- ja ohjelmistosuunnittelijoiden välillä.

Korealainen SK Hynix on esitellyt grafiikkamuistin, jota se sanoo markkinoiden tähän asti parhaimmaksi. Syksyllä volyymituotantoon menevät GDDR7-määrityksiä tukevat muistit ovat 60 prosenttia aiempia nopeampia ja 50 prosenttia energiatehokkaampia.

Kondensaattorien koon kutistamisella samalla, kun suorituskykyä nostetaan, on monia etuja. Piirit toki kutistuvat, mutta samalla lämmönhallinta helpottuu ja komponentin hinta alenee. Muratan uusin kondensaattori näyttää mallia.

Täysin autonomisen ajoneuvon eli robottiauton ohjelmistolle asettuu erittäin kovia vaatimuksia. Toiminnallinen turvallisuus eli FuSa edellyttää, että ohjelmisto pystyy esimerkiksi jarruttamaan hätätilanteissa 10-100 millisekunnin sisällä esteen havaitsemisesta.

Elektroniikan komponenttien jakelija DigiKey on sopinut globaalisti taiwanilaisen Kingston Technologyn muistituotteiden myynnistä. Sopumus kattaa eMMC-, eMCP-, ePoP-, UFS- ja DRAM-komponentit kaikenkokoisille teollisille ja sulautetuille OEM-asiakkaille.

Intelin markkinaosuus pienenee, kun kilpailija AMD kasvattaa omaa jalansijaansa prosessorimarkkinoilla. Stocklytics.comin mukaan Intelin markkinaosuus kannettavien tietkoneiden prosessoreissa on tänä vuonna supistunut viidenneksellä samalla, kun AMD:n osuus on kasvanut 22 prosenttiin.

Neljä ja puoli vuotta sitten Google kertoi lopettavansa selaimessaan keksien eli eväsdteiden tukemisen. Yhtiö sanoi korvaavansa nämä evästeet omalla "Privacy Sandbox" -teknologiallaan, jonka avulla mainostajat kohdistavat käyttäjiin sopivimmilla mainoksilla. Nyt suunnitelma on käytännössä haudattu.