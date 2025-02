ChatGPT kuluttaa jo keskikokoisen kaupungin verran sähköä

Tekoäly-yhtiö OpenAI on ilmoittanut, että sen suosittu keskustelurobotti ChatGPT on saavuttanut 300 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää, kaksinkertaistaen käyttäjämääränsä syyskuusta 2023 lähtien. Tämän suosion mukana kasvaa myös sen energiankulutus, joka on BestBrokersin selvityksen mukaan huomattavasti suurempi kuin perinteisten hakukoneiden, kuten Googlen, hakukyselyiden kulutus.

BestBrokersin laskelmien mukaan ChatGPT kuluttaa vuodessa huimat 1,059 miljardia kilowattituntia (kWh) pelkästään käyttäjien kysymyksiin vastaamiseen. Tämä vastaa noin 365 miljardin kyselyn käsittelyä vuodessa. Sähkökulutuksen rahallinen arvo Yhdysvaltojen keskimääräisellä kaupallisella sähköhinnalla (0,132 dollaria per kWh) on noin 139,7 miljoonaa dollaria vuodessa.

Jokainen yksittäinen ChatGPT-kysely kuluttaa noin 0,0029 kWh, mikä on lähes kymmenkertaisesti Google-hakuun verrattuna (0,0003 kWh per haku). Päivittäinen ChatGPT:n energiankulutus on noin 2,9 miljoonaa kilowattituntia, mikä on yli 100 000-kertaisesti suurempi kuin keskiverto yhdysvaltalaisen kotitalouden päiväkulutus (29 kWh).

Mihin ChatGPT:n sähkönkulutusta sitten voisi verrata? ChatGPT:n vuotuinen energiankulutus on lähes sama kuin Barbadoksen koko vuotuinen kulutus (noin 1 000 GWh). Energiamäärällä voisi ladata kaikki Yhdysvaltojen 3,3 miljoonaa sähköautoa täyteen noin 4,5 kertaa. ChatGPT:n kulutus vastaa yli 100 000 yhdysvaltalaisen kodin vuosittaista energiankulutusta. Tekoälyn vuosittainen energiankulutus riittäisi lataamaan 223,4 miljoonaa iPhonea joka päivä vuoden ajan.

OpenAI kehittää jatkuvasti uusia tekoälymalleja, kuten GPT-4o ja OpenAI o1, jotka vaativat entistä enemmän laskentatehoa. Tulevaisuudessa tämä saattaa kasvattaa sähkökulutusta entisestään, etenkin kun tekoälyyn lisätään uusia ominaisuuksia, kuten videon ja äänen tuottaminen reaaliajassa.

Vaikka ChatGPT:n energiankulutus maksaa OpenAI:lle noin 140 miljoonaa dollaria vuodessa, yritys ansaitsee huomattavasti enemmän maksullisista tilauksista. BestBrokersin arvioiden mukaan OpenAI:n tilaajapalveluilla (ChatGPT Plus, Enterprise, Team ja Pro) yhtiön vuositulot nousevat noin 2,856 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa, että pelkästään kuukauden tilaajatuotot kattavat koko vuoden sähkökulut.

Raporttiin voi tutustua täällä.