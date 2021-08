Suomalainen aurinkopaneelien valmistaja kehuu hyötysuhteellaan

Aurinkopaneeleilta odotetaan ensisijaisesti pitkäaikaista korkeaa hyötysuhdetta, mutta vertailu paneelien tehokkuuden tunnuslukujen kesken voi olla vaikeaa. SALO-aurinkopaneeleissa hyötysuhde on saatu nostettua korkealle, yli 20 prosenttiin.

Pitkä hellekesä ja sähkönhinnan nousu ovat innostaneet suomalaisia hankkimaan aurinkosähköjärjestelmiä. Kuluttajan voi kuitenkin olla vaikeaa omatoimisesti vertailla markkinoilla olevien aurinkopaneelien tehoja ja tuottoa. Paneelien tehot ilmoitetaan watteina (W) ja sähköntuotto kilowattitunteina (kWh). Tarkoittaako suurempi wattilukema siis parempaa paneelia?

- Näin ei välttämättä ole, sanoo Solar Finlandin toimitusjohtaja Esa Areva.

- Aurinkopaneeleiden hyötysuhdeluku on merkityksellinen. Se kertoo, kuinka tehokkaasti paneelin pinta-ala pystyy muuttamaan paneeliin osuvan säteilytehon sähkövirraksi. Pääsääntöisesti paneelien hyötysuhde on 18 prosentin luokkaa, kun puhutaan valmiista paneeleista, ei siis kennoista ilman paneelilasia. Mitä korkeampi hyötysuhdeluku, sitä tehokkaampi paneeli, Arrva selventää.

Hän kertoo pitkän tuotekehityksen johtaneen siihen, että 395 watin valmiin paneelin hyötysuhde on saatu nousemaan 20,4 prosenttiin. - Tämä on erittäin hyvä tulos. Se perustuu hyvään suunnitteluun ja uuden teknologian korkealuokkaisiin materiaaleihin, joita käytämme paneeleissamme.

Aurinkopaneelien tuoton vertailussa käytetään tunnuslukuna kilowattipiikkiä (kWp). Se antaa tasapuolisen ja reilun tuloksen erilaisia paneeleita vertailtaessa. -Omalla testikentällämme olemme pitkäaikaisseurannassa todenneet, että monopaneelit ovat tehokkaampia kuin polypaneelit, Areva jatkaa.

Kotimaisissa 380 W SALO-aurinkopaneeleissa hyötysuhde on 19,37 prosenttia. Ne ovat kooltaan 2 x 1 m ja niissä on 72 monokennoa. SALO-aurinkopaneeleiden tuotto suhteessa kokoon on optimaalinen ja niiden teho erittäin hyvä.

Solar Finland Oy on Salossa sijaitseva aurinkoenergiaan keskittynyt konserni, joka koostuu kolmesta tytäryhtiöstä. Salo Tech Oy valmistaa kotimaisia aurinkopaneeleita, Salo Solar Oy suunnittelee ja asentaa kokonaisvaltaisia aurinkosähköjärjestelmiä, ja Salo Automation Oy valmistaa automatisoituja aurinkopaneeleiden tuotantolinjoja vientimarkkinoille.