Tamperelainen testi todisti: Applen Vision Pro on kilpailijoita nopeampi

Apple on tuonut markkinoille Visio Pro -lasinsa, jotka ovat premium-hintaluokan XR-lasit Tamperelainen Optofidelity on vertaillut Applen laseja kilpailijoihin. Ainakin latenssin osalta Applen mainospuheet pitävät kutinsa.

Optofidelity testasi Applen, HTC:n VIVE XR Elite-, Meta Quest 3- ja Meta Quest Pro -lasit BUDDY 6 -testerillä. Idea oli testata latenssia “fotonista fotoniin” eli aikaa, joka laitteistolla kestää siirtää kuva käyttäjän näkökenttään. Latenssia mitattaessa BUDDY 6 laskee valon syttymisen ja sen aistimisen välisen aikaeron.

Optofidelityn mukaan mittauksen teoria on sinänsä melko yksinkertainen, mutta on muutamia yksityiskohtia, jotka on otettava huomioon. Järjestelmässä on mukana useita taajuuksia. Vilkkuvan kohteen taajuus, laitteen läpinäkyvän kameran taajuus, lasien näyttötaajuus ja anturin taajuus.

BUDDY 6 -taustavalotunnistimessa on riittävän korkea taajuus (100 kHz), jota tarvittavat muutokset voidaan havaita. Testin pituuden on oltava riittävän pitkä ja ledivilkkumisnopeuden sopiva, jotta anturi pystyy kaappaamaan omilla taajuuksillaan toimivien synkronoimattomien komponenttien tuottaman aaltomuodon.

Lasien pienimmillä latenssiarvoilla on vähiten tekemistä asetusparametrien kanssa. BUDDY 6 siis kertoi pienimmän latenssin, kun lasien kamerat ja näytöt toimivat yksittäisillä taajuuksilla.

Testin perusteella Apple Vision Pro yltää erittäin alhaiseen, noin 11 millisekunnin latenssiin. Apple on ilmoittanut latenssin olevan 12 ms, joten testi tukee tätä väitettä. Kilpailijoiden tulokset alueella 35-40 ms edustavat aiemmin hyvänä pidettyä standarditasoa.