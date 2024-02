5G ja 6G kurkottavat uudelle taajuusalueelle

Mobiililiikenteelle on myönnetty vuosien saatossa paljon taajuuksia, mutta liikenteen kasvaessa mikään ei tunnu riittävän. Nyt katsotaan jo FR3-aluetta eli ylempiä keskitaajuuksia alueella 7,125 - 24,25 gigahertsiä. Rohde & Schwarz mahdollistaa sen, että Qualcomm voi alkaa tutkia näitä taajuuksia tulevia 5G-Advanced- ja 6G-verkkoja varten.

Viimeisin Kansainvälinen televiestintäliitto ITU:n World Radio Conference 2023 -konferenssissa marras- ja joulukuussa Dubaissa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että tuleville matkaviestinverkoille - jotka virrallisesti tunnetaan nimellä IMT-2030 ja epävirallisemmin nimellä 6G - aletaan tutkia uusia taajuuksia. Erityisesti 14,8–15,35 GHz:n taajuusalue on varattu maailmanlaajuiseen tutkimukseen. Yhdysvalloissa FCC (Federal Communications Commission) katsoo myös 12 GHz:n kaistaa (12,7–13,25 GHz) tulevia langattomia sovelluksia varten.

Tätä kehitystä ennakoiden Rohde & Schwarz on antanut Qualcomm Technologiesille mahdollisuuden osoittaa, että Giga-MIMO -järjestelmä huomisen infrastruktuuriin on valmis ja voi toimia tehokkaasti näillä taajuuksilla. FR3-taajuudet lupaavat nopeampia datayhteyksiä ja samalla kattavuutta, joka on tuttu nykyisistä ns. midband-taajuuksien 5G:stä.

Tämän prototyypin suorituskyvyn vahvistamiseksi Qualcomm Technologies käytti Rohde & Schwarzin SMW200A-vektorisignaaligeneraattoria ja FSW-signaali- ja spektrianalysaattoria. Asennus sisälsi erikoistuneen laiteohjelmiston erilaisten apukantoaaltojen välien testaamiseen laajemmilla signaalikaistanleveyksillä. Laajemmat kaistanleveydet mahdollistavat viime kädessä suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja pienemmän latenssin.

Rohde & Schwarz aikoo esitellä Barcelonan MWC-messuilla FR3-alueen signaalingenerointia ja -analyysi uusimmilla testereillään. Kokoonpano koostuu upouudesta SMW200A:sta, johon on myös tehty merkittäviä parannuksia EVM-suorituskykyyn. Analyysipuolella FSVA3000 sisältää erikoisominaisuuksia, kuten IQ-kohinanpoiston, jotta saavutetaan erinomainen EVM-mittausteho kohinakorjatun mittausreitin ansiosta.