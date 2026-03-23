VTT on julkaissut neljännen testiraportin Donut Labin kiinteän elektrolyytin V1 -kennolle. Tällä kertaa huomio kohdistui poikkeukselliseen tilanteeseen, sillä testissä käytettiin kennoa, joka oli jo aiemmin vaurioitunut 100 asteen lämpötilatestissä.
Aiemmassa kokeessa kennon pouch-pussikuori menetti alipaineensa. Tästä huolimatta Donut Lab jatkoi saman kennon testaamista. VTT testasi kennoa ensin viidellä perussyklillä 1C-nopeudella, minkä jälkeen sitä ladattiin ja purettiin 5C-nopeudella 50 syklin ajan.
Tuloksena kapasiteetti laski nopeasti ensimmäisten syklien aikana ja vakiintui lopulta noin 11 ampeeritunnin tasolle, mikä vastaa noin puolta alkuperäisestä kapasiteetista. Samalla kennon paksuus kasvoi noin 17 prosenttia ja rakenne muuttui aiempaa jäykemmäksi.
Teknisesti merkittävin havainto ei kuitenkaan ollut kapasiteetin heikkeneminen, vaan se mitä ei tapahtunut. Raportin mukaan kenno pysyi toiminnassa koko testin ajan eikä kokeessa raportoitu vaaratilanteita tai hallitsematonta käyttäytymistä.
Tämä on poikkeuksellista, koska perinteisissä litiumioniakuissa vaurioituminen ja erityisesti elektrolyytin altistuminen ilmalle voi johtaa voimakkaaseen reaktioon tai jopa syttymiseen.
Donut Labin mukaan sen kennossa käytettävät materiaalit eivät perustu samaan kemiaan kuin perinteiset litiumioniakut, eikä rakenne ole herkkä vastaaville lämpötiloille tai vaurioille.
VTT:n uusi testi viittaa siihen, että Donut Labin kenno voi olla turvallisempi kuin perinteiset litiumioniakut ainakin tilanteessa, jossa kenno on jo vaurioitunut ja altistuu kovalle kuormitukselle.
Samalla testi nostaa esiin toisen puolen, sillä kapasiteetti heikkeni nopeasti raskaassa käytössä vaikka vakiintuikin nopeasti. Testi tehtiin yhdelle kennolle, joka oli jo vaurioitunut aiemmassa kokeessa. Siksi tulokset eivät vielä kerro kennon normaalista syklikestävyydestä tai pitkäaikaisesta suorituskyvystä.
Donut Labin akun keskeiset lupaukset – korkea energiatiheys ja erittäin pitkä käyttöikä – odottavat edelleen riippumatonta vahvistusta.