Tampereella järjestetyssä Evertiq Expo Tampere 2026 -tapahtumassa yksi teema nousi ylitse muiden. Muistien saatavuus on ajautunut kriisiin, jonka mittakaava yllättää jopa alan kokeneet toimijat. Tilannetta voidaan pitää katastrofaalisena.
AI-buumi on kiristänyt markkinaa poikkeuksellisella tavalla. Useissa muistituoteryhmissä toimitusajat ovat venyneet jopa 52 viikkoon. Erityisen heikko saatavuus koskee SSD-levyjä sekä DDR4- ja DDR5-muisteja, joita ei käytännössä saa ilman pitkäaikaisia ennakkovarauksia. Taustalla on rakenteellinen ongelma. Valmistajia on vain kourallinen, ja nämä ovat myyneet tuotantokapasiteettinsa pitkälle ensi vuoteen.
Tilannetta kuvaa hyvin Micron Technologyn arvio, jonka mukaan AI-kysynnän aiheuttama paine ei helpota ennen syksyä 2027. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muistimarkkina on lukkiutunut useaksi vuodeksi eteenpäin. Micron rakentaa parhaillaan uutta tehdasta, mutta kapasiteetin lisääminen ei auta akuuttia ongelmaa markkinoilla.
Esimerkiksi EBV Elektronikin asiakaspäällikkö Kai Halttu kertoi, että asiakkaat ovat joutuneet muuttamaan toimintatapojaan nopeasti. EBV tarjoaa asiakkailleen varastopalvelua, jossa komponenttien saatavuus turvataan ennakkoon kuukausimaksua vastaan. Malli on yleistynyt nopeasti, sillä jo noin 80 prosenttia EBV:n muistiasiakkaista on valinnut palvelun varmistaakseen tuotannon jatkuvuuden ja tuotekehityksen aikataulut.
Saatavuuskriisi näkyy myös suunnittelupöydällä. Kun yksittäisiä muistipiirejä ei ole saatavilla, yhä useampi yritys siirtyy moduulipohjaiseen suunnitteluun. Tämä on poikkeuksellista sikäli, että moduuliratkaisut eivät välttämättä ole edes kalliimpia kuin perinteinen komponenttikohtainen toteutus, kun huomioidaan saatavuusriski ja kehitystyön nopeus.
Hyvä esimerkki muutoksesta on NXP Semiconductors, joka tarjoaa Arm Cortex-M33 -ytimeen perustuvia kehitysalustoja (kuvassa) ja moduuleja. Näiden kysyntä on kasvussa, koska ne tarjoavat valmiiksi integroidun ja paremmin saatavilla olevan vaihtoehdon tilanteessa, jossa yksittäisten muistien hankinta on epävarmaa tai suorastaan mahdotonta.
Voidaan oikeastaan sanoa, ettei muistimarkkina ole vain kiristynyt, vaan muuttanut koko elektroniikkasuunnittelun logiikkaa. Saatavuudesta on tullut keskeinen suunnittelukriteeri suorituskyvyn ja hinnan rinnalle. Surulliseksi tilanteen tekee se, että tämä ei ole mitään uutta puolijohdealalle. Aina kysynnän räjähtäessä kuten nyt AI-buumin myötä monissa kriittisissä komponenteissa ajaudutaan nopeasti allokaatioon. Aikanaan tilanne rauhoittuu, mutta palaa taas uuden buumin myötä.