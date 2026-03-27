Puolustus- ja RF-elektroniikan häiriönsietovaatimukset kiristyvät, ja nyt testausympäristöjen on pysyttävä mukana. Saksalainen Rohde & Schwarz on vienyt EMC-testauksen uudelle tasolle toimittamalla suurtehovahvistimia IB-Lenhardt AG:n IBL-Labille, jossa päästään poikkeuksellisen korkeisiin kenttävoimakkuuksiin.
Keskiössä on 6–18 gigahertsin alueelle suunniteltu BBA300-FG180-vahvistin, joka on kytketty antenniin suoraan ilman RF-kaapelointia. Ratkaisu eliminoi siirtohäviöt ja nostaa saavutettavan kenttävoimakkuuden yli 400 volttiin metriltä. Laboratorion tavoitteena on ylittää jopa 600 V/m, mikä on EMC-testauksessa harvinaista.
Taustalla on erityisesti puolustussektorin kasvanut tarve realistisille testeille standardien kuten MIL-STD-461 ja AECTP-500 mukaisesti. Korkeammat kenttävoimakkuudet tarkoittavat käytännössä sitä, että laitteita voidaan altistaa aiempaa kovemmille RF-olosuhteille ja simuloida paremmin todellisia toimintaympäristöjä.
IBL-Labin kokonaisjärjestelmä kattaa nyt taajuusalueen 9 kilohertsistä 18 gigahertsiin usean vahvistimen yhdistelmällä. Mukana ovat myös BBL200A-A5000-, BBA150-BC2000- ja BBA300-DE1000-vahvistimet, joista ensimmäinen tuottaa jopa 5 kilowatin jatkuvan tehon täydellä epäsovitustoleranssilla.
Investointi vahvistaa laboratorion asemaa korkean vaativuustason EMC-testauksessa. Samalla se kertoo selvästi suunnasta: kun RF-ympäristöt kovenevat, myös testaus siirtyy yhä suurempiin kenttävoimakkuuksiin – ja perinteinen kaapelointiin perustuva mittausarkkitehtuuri alkaa tulla vastaan.