Akkulaitteiden yleistyminen nostaa sähköpalojen riskiä kodeissa

Ladattaviin laitteisiin liittyvät sähköpalot ovat selvästi lisääntyneet viime vuosina. Taustalla ei ole pelkästään tekniikka, vaan usein tapa, jolla laitteita käytetään ja ladataan, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ladattavien laitteiden akut ja laturit ovat nousseet aiempaa merkittävämmäksi sähköpalojen syyksi Suomessa. Vuonna 2025 niihin liittyi 103 sähköpaloa, kun vielä aiempina vuosina vastaava taso oli tyypillisesti 60–70 tapausta.

Kasvu ei näy sähköpalojen kokonaismäärässä, joka on pysynyt melko vakaana, vaan yksittäisten syiden muutoksessa. Akkulaitteiden nopea yleistyminen – älypuhelimista sähköpyöriin ja työkaluihin – heijastuu nyt suoraan pelastustoimen tilastoihin.

Teknisesti kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaan riskin mittakaava on kasvanut. Litiumioniakkujen energiatiheys on korkea, ja vikatilanteessa tai väärin käytettynä ne voivat syttyä nopeasti ja palaa voimakkaasti. Tukesin mukaan keskeinen tekijä ei kuitenkaan ole yksittäinen laitevika, vaan käyttötilanne. Laturi voi olla väärä, itse laite vaurioitunut tai lataus jätetään valvomatta.

Tämä korostaa suunnittelun ja käytön rajapintaa. Vaikka laitteet täyttävät standardit, todellinen turvallisuus määräytyy pitkälti käyttöympäristössä. Esimerkiksi lataaminen pehmeällä alustalla tai lähellä syttyvää materiaalia lisää riskiä, vaikka itse laite olisi kunnossa.

Tilastojen perusteella akkulaitteet eivät vielä ole yleisin sähköpalojen syy. Eniten paloja aiheuttavat edelleen perinteiset kodinkoneet, erityisesti liedet ja uunit. Niihin liittyi viime vuonna lähes tuhat tapausta. Akkulaitteiden merkitys on kuitenkin kasvussa, mikä tekee niistä uudenlaisen riskikategorian kotitalouksissa.

Huomionarvoista on myös kokonaiskuva. Sähköstä alkaneita tulipaloja kirjattiin 2455 tapausta, mikä on yli sata enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka akkujen osuus tästä on vielä suhteellisen pieni, trendi on nouseva.

Tukes muistuttaa, että sähköpalojen ehkäisyssä korostuvat käyttäjän valinnat: oikea laturi, ehjät johdot ja valvottu lataus.